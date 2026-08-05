Rakétákkal csapott le Kijevre Oroszország, legalább egy ember meghalt

Rakétatámadást hajtottak végre az orosz erők Kijev ellen kedd éjjel. A támadásban legkevesebb egy ember meghalt, és huszonketten megsebesültek – írja az MTI.

A helyi hatóságok szerda hajnali tájékoztatása szerint az ukrán főváros legalább hét különböző pontját érte csapás az éjfél után indított műveletben.

A légvédelem működésbe lépett, a légiriadók több mint egy órán keresztül tartottak.

Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon közölte, hogy a belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, ahonnan két embert sikerült kimenekíteni, de még többeket keresnek. A városban több helyen tűz keletkezett.

Az orosz rakétacsapásokban a Kijev környéki térségben is meghalt egy ember, és további huszonegyen megsebesültek – közölték a helyi hatóságok a Telegramon.