„Ez a kulturális kormányzat talán legjobb befektetése” – Orbán János Dénes reagált a több száz milliós kifizetésekről szóló vádakra

Vasárnap a prae.hu cikke nyomán mi is megírtuk, hogy több mint 400 millió forintért vásárolt szövegeket Orbán János Dénestől a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KMTG), amelynek alapítója és szakmai vezetője. Megkerestük az ügyben a KMTG-t és Orbánt.

Nem merült fel összeférhetetlenség

A szervezet válaszában megerősítette, hogy megvásárolták Orbán János Dénes Erős János, Az Orfeum mágusa, Orfeumi Játékok, Hamupipőke, Dankó Pista, Oroszlánszerelem, Papucsszaggató királykisasszonyok, Csongor és Tünde, Búbocska, illetve A magyar Faust című műveinek felhasználási jogait, valamint megbízást adtak szövegírói tevékenységre – mint írják, a pontos összeg 422 899 120 Ft volt.

Arra a kérdésre, hogy problémásnak érzik-e, hogy a KMTG Orbán János Dénestől mint magánszemélytől vásárolta a jogokat közpénzből, mialatt Orbán János Dénes a szervezet szakmai vezetője volt, így válaszoltak: