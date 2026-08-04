„Örülhetünk, hogy nem történik hasonló minden nap” – szakértő a Magyar Államkincstárt ért kibertámadásról

Ez az elmúlt 20 év következménye. Ugyanilyen rendszerek vannak bankoknál, és az államigazgatás más területein is Magyarországon. Örülhetünk, hogy nem történik hasonló minden nap, és hogy a támadók nem értik, mit fogtak, mert ezek gépiesített támadások
– jelentette ki lapunknak Frész Ferenc a Magyar Államkincstárt ért támadás kapcsán.
A kiberbiztonsági szakértő a behatolás menetét és lehetséges következményeit is kifejtette a 24.hu-nak.
A cikk tartalmából
Cikkünkben az alábbi kérdéseket jártuk körbe Frész Ferenc segítségével:
- Mit lehet tudni a támadóról, és tényleg orosz kibertámadásról van-e szó?
- Mi lehetett a támadás célja, és miért nem kértek váltságdíjat?
- Hogyan zajlott a támadás?
- Milyen tanulságokat lehet leszűrni az esetből?
- Vannak-e még olyan közigazgatási intézmények, amelyek veszélyben lehetnek Magyarországon?
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