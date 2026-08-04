„Örülhetünk, hogy nem történik hasonló minden nap” – szakértő a Magyar Államkincstárt ért kibertámadásról

Néhány héttel azután, hogy Románia komplett földhivatali adatbázisát törölte, Magyarországon is lecsapott a ByteToBreach nevet viselő hacker. Hazánkban a Magyar Államkincstárt vette célba, egy közel tízéves sérülékenységet kihasználva. A 24.hu-nak nyilatkozó kiberbiztonsági szakértő szerint a rendszert a támadás miatt sóval kell behinteni, és újat építeni, ez azonban hosszú idő lehet, és sajnos nem ez az egyetlen terület, ahol hasonló támadásra lehet számítani.

Ez az elmúlt 20 év következménye. Ugyanilyen rendszerek vannak bankoknál, és az államigazgatás más területein is Magyarországon. Örülhetünk, hogy nem történik hasonló minden nap, és hogy a támadók nem értik, mit fogtak, mert ezek gépiesített támadások – jelentette ki lapunknak Frész Ferenc a Magyar Államkincstárt ért támadás kapcsán. A kiberbiztonsági szakértő a behatolás menetét és lehetséges következményeit is kifejtette a 24.hu-nak. A cikk tartalmából Cikkünkben az alábbi kérdéseket jártuk körbe Frész Ferenc segítségével: Mit lehet tudni a támadóról, és tényleg orosz kibertámadásról van-e szó?

Mi lehetett a támadás célja, és miért nem kértek váltságdíjat?

Hogyan zajlott a támadás?

Milyen tanulságokat lehet leszűrni az esetből?

Vannak-e még olyan közigazgatási intézmények, amelyek veszélyben lehetnek Magyarországon? A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Előfizetek

a folytatáshoz! Már csatlakoztál hozzánk? Lépj be a folytatáshoz! Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat