Havasi Bertalan: Nem tőlem kell félteni a (köz)médiát, hanem attól, aki Facebook-kommentben üzeni meg, ki lehet, vagy ki nem lehet az M1 Híradó új főszerkesztője

Három évtizedes sajtószakmai pályafutásom során, amiből másfél évtizedet a kormányzati kommunikációban töltöttem, mindig csakis olyan dolgokat kértem a sajtó munkatársaitól, és csakis olyan kéréseiket teljesítettem, amelyek megfeleltek a törvényeknek, a sajtóetika szabályainak és a napi szintű, szakmai együttműködés sztenderdjeinek.

– írta a 24.hu-nak Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs vezetője arra reagálva, hogy a közmédia új vezetése nemrég kiadott egy dokumentumot, amelyben többek között tőle is szerepel egy levél, amit az MTI egyik szerkesztőjének küldött. A dokumentum képernyőmentésekkel alátámasztva azt állítja, hogy az MTI-nél folyamatos volt a politikai befolyás a hírekre.

Nem tőlem kell félteni a (köz)médiát, hanem attól, aki Facebook-kommentben üzeni meg, ki lehet, vagy ki nem lehet az M1 Híradó új főszerkesztője, posztjában előre megszabja, milyen műsorral indul újra az M1 adása, vagy éppen a kormányzati bársonyszékéből határozná meg, hogy mi jelenhet meg a Mandinerben.

– tette hozzá utalva arra, hogy Magyar Péter egy kommentben jelezte, nem ért egyet azzal, kit neveztek ki az M1 Híradó főszerkestőjének.