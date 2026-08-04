babits viktorbnvbudapesti nemzetközi vásárgépember
Kultúra ismeretlen budapest

Bíróság elé is állt a városligeti Robotember, akiről mára mindenki megfeledkezett

Sattler Katalin / Fortepan, és Pesti Hírlap, 1937. ápr. 24. / Arcanum Újságok
admin Vincze Miklós
2026. 08. 04. 21:00
Sattler Katalin / Fortepan, és Pesti Hírlap, 1937. ápr. 24. / Arcanum Újságok
Ma már fel sem kapjuk a fejünket, ha valaki önjáró, gondolkodó robotokról beszél, a harmincas években azonban még egészen más volt a helyzet: ennek köszönhette hirtelen népszerűségét a Budapesti Nemzetközi Vásárok egyikének őrévé vált gép, aki egyszerre volt hostess, programajánló és hangosbemondó.

Manapság már semmi különös nincs abban, ha robotkutyákról, önvezető autókról és taxikról, a sokakat átverni képes mesterséges intelligenciáról, katasztrófa sújtotta területeken is biztonsággal mozgó intelligens rendszerekről vagy épp harci drónokról hallunk; a komplett lakást elfoglaló első számítógép, az ENIAC 1946-os bekapcsolása előtt az emberek azonban csak álmodoztak arról, hogy egyszer majd gondolkodó gépek veszik ki a részüket az átlagemberek mindennapjaiból.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a két világháború között ne léteztek volna már egyszerű dolgokat elvégezni tudó mechanikus szerkezetek, hiszen a világot ekkorra már rég elárasztották a kezdetleges étel- és italautomaták, az egyszerű feladatokat újra és újra elvégezni képes játékok és gépek, valamint a rejtett gomboknak és kallantyúknak köszönhetően méretüket növelni tudó bútordarabok; az írók és művészek pedig mechanikus szerkezetekről álmodoztak: az erős vicceket kedvelő Karinthy Frigyes Utazás Faremidóba című 1916-os regényében már sokkarú, intelligens képek tűntek fel, Karel Čapek R.U.R című színdarabja (1921) pedig rövidesen a robot kifejezéssel is megajándékozta a világot.

Budapestet végül röviddel a második világháború kitörése előtt, 1937-ben kapta el igazán a robotláz, köszönhetően a gyárak legújabb termékeit évről évre bemutató Budapesti Nemzetközi Vásárnak (BNV), ahol a nemcsak nagy visszhangot kiváltó, de egy furcsa bírósági pert is elindító Robotember vonzotta az embereket. De mire volt képes a gép, ki állt mögötte, és mégis kinek állt érdekében beperelni egy gépet?

A cikk tartalmából

Cikkünkből kiderül, hogy

  • mi köze a gépembernek a XX. századi építészet és grafika egyik oszlopának,
  • hogyan fogadták a magyarok a tengerentúlon korábban már sikert arató megoldást,
  • milyen verseket hívott életre a nem mindennapi látvány,
  • kik voltak a robotmenyasszonyok,
  • mi történt a világ jó eséllyel első, egy robotnak is szerepet adó bírósági perében,
  • és hogy minek köszönhetően vált világhírűvé a gép egyik atyja.
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