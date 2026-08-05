Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. augusztus 5., szerda
Friss hírek
- Tetőzik a hőség, 42 °C lehet a nappali csúcs.
- A Nemzeti Sportügynökség elnöke gálánsan lemondott a VIP skyboxokról, milliárdos veszteség lett a vége.
- Magyar Péter a Paksi Atomerőműből: Dereng az alagút végén a fény.
- A Fradi potenciális Európa Liga-ellenfele Mohamed Szalah szerződéséről tárgyal.
- Elkezdődött a rajzás: bámulatos fotókon a dunai kérészek násza.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Felsővezeték-szakadás, hosszabb menetidő Budapest-Dunakeszi-Vác-Szob vonalon.
BKK
- Az 5-ös, a 7-es, a 7E, a 8E, a 108E, a 110-es, a 112-es, valamint a 133E autóbusz Zugló vasútállomás megállóban ismét a Hungária körút előtt, az eredeti megállójában áll meg Újpalota, Nyírpalota út, Rákospalota, Kossuth utca, illetve Rákospatak utca / Csömöri út felé.
Mai időjárás:
- Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható.
- Csapadék nem lesz.
- A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Krisztina
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