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Belföld

Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

Jeges kávé
Getty Images
24.hu
2026. 08. 05. 06:53
Jeges kávé
Getty Images

2026. augusztus 5., szerda

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Felsővezeték-szakadás, hosszabb menetidő Budapest-Dunakeszi-Vác-Szob vonalon.

BKK

  • Az 5-ös, a 7-es, a 7E, a 8E, a 108E, a 110-es, a 112-es, valamint a 133E autóbusz Zugló vasútállomás megállóban ismét a Hungária körút előtt, az eredeti megállójában áll meg Újpalota, Nyírpalota út, Rákospalota, Kossuth utca, illetve Rákospatak utca / Csömöri út felé.

Mai időjárás:

  • Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható.
  • Csapadék nem lesz.
  • A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Krisztina

Deviza középárfolyam:

  • EUR 363,84
  • USD 316,14
  • CHF 390,2
  • GBP 424,99

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