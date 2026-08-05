Egy hét van hátra a teljes napfogyatkozásig, mutatjuk a részleteket

Pontosan egy hetet kell már csak várni, hogy 27 év után először teljes napfogyatkozást láthassunk Európából. A ritka jelenség 2026. augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Görnlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból, de azért Magyarországon sem maradunk teljesen látványosság nélkül.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk Spanyolországból és Izlandról nyílhat a teljes napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavíkból, Valenciából, Mallorcáról és Ibizáról. Hazánkból eközben részleges napfogyatkozást láthatunk majd.

Mit láthatunk Magyarországról?

Akik augusztus 12-én is a Kárpát-medencében maradnak, a teljes napfogyatkozásról ugyan lecsúsznak, de ettől még lesz lehetőségük megfigyelni egy érdekes égi jelenséget. A lemenő nap elé a Magyarországról nézve is bekószik majd a hold augusztus 12-én, több mint a felét fogja eltakarni. Az esemény szabad szemmel, megfelelő védőeszköz használatával bárki számára könnyen megfigyelhető lesz.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint kora este, Budapestről nézve 19 óra 22 perctől érdemes elkezdeni figyelni. Ekkor történik meg ugyanis az úgynevezett első kontaktus, amikor a hold először érinti meg a napkorongot. Később, a naplementéhez közeledve egyre látványosabbá válik a fogyatkozás. A tőlünk látható legnagyobb fedést éppen a nap lenyugvásának pillanatában éri majd el, ami országrészenként más-más időpontban történik meg.

A nap hamarabb nyugszik le a keleti országrészben, így ott percekkel korábban kezdődik a jelenség, ám a hold jelentősen kisebb részt takar ki a napból, mint nyugaton. Nyugaton akár 25 perccel később lesz a naplemente, közben még tovább tud mozogni a hold a napkorong elé, ezért jelentősen nagyobb részét takarja majd ki. Budapestről nézve 19 óra 58 perckor lesz napnyugta, ekkor a napfelszín 60,3 százalékát takarja majd el a hold, ami igen látványos napsarlót, „kifli alakot” eredményez.

Mi történik teljes napfogyatkozás idején?

Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa.

Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szor kisebb a Napnál körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezni, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen – írja a NASA.

Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni.