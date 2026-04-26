Nagyvilág

Lövöldözés a Fehér Házban: Charlie Kirk asztal alatt bujkáló és zokogó feleségét is ki kellett menekíteni

admin Besenyei Balázs
2026. 04. 26. 09:25
Kevin Dietsch / Getty Images

Szombat este egy fegyverekkel és késekkel felfegyverzett férfi rohant be a washingtoni Hotel Hiltonba, a Fehér Házi Tudósítók Vacsorájára.

A Donald Trump és több magasrangú amerikai politikus részvételével zajló vacsoráról ki kellett menekíteni az elnököt, a feleségét és más vezetőket; a fegyverest körülvették és őrizetbe vették. A gyanúsított átrohant a biztonsági ellenőrzőponton, a fémdetektorokon.

A szemtanúk elmondása szerint a helyszínen lövések dördöltek, a vacsoravendégek az asztalok alá bújtak.

A People azt írja, Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk is részt vett a vacsorán, miután ő a Turning Point USA vezérigazgatója. Kirk férjét tavaly szeptemberben gyilkolták meg egy lövéssel, miközben beszédet tartott a Utah Valley Egyetemen.

A mostani lövöldözésnél Kirk egy asztal alá húzódott, későbbi felvételek alapján zokogva hagyta el a helyszínt biztonságiak gyűrűjében.

 

