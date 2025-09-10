Merényletben meghalt Charlie Kirk szélsőjobboldali influenszer

Belehalt sérüléseibe Charlie Kirk amerikai szélsőjobboldali médiaszemélyiség, akire szerdán lőttek rá a Utah Valley Egyetem kampuszán – írja a Washington Post Donald Trump amerikai elnök közösségi médiás bejegyzése alapján. Trump egyúttal elrendelte, hogy vasárnap este 6-ig minden amerikai zászlót engedjenek félárbócra Kirk emlékére.

A merénylettel kapcsolatban megszólalt Kamala Harris volt alelnök és demokrata elnökjelölt is, aki együttérzését fejezte ki Charlie Kirk családja felé, egyben elítélte a politikai erőszakot, és hangsúlyozta, hogy közösen kell megakadályozni a további hasonló incidenseket.

Kirk – akit a nyakán ért a találat – legutolsó TikTok-videójában a tömeg látható, illetve az, mennyire lelkesen fogadták őt.

Ki volt Charlie Kirk?

A 31 éves Charlie Kirk az amerikai jobboldal egyik legismertebb alakja volt az utóbbi pár évben. 18 évesen alapította a Turning Point USA nevű szervezetet, amelyet haláláig vezetett. A TP USA egy meghatározó, a jobboldalt befolyásolni kívánó szervezet volt, amely kezdetben az amerikai egyetemek liberális fölényét kívánta ellensúlyozni. Később viszont a szervezet jelentős befolyást szerzett Donald Trump körül, az elnök fiai is szorosan kapcsolódtak hozzá.

5 fotó

Kirk alapvetően szélsőjobboldali volt, összeesküvéseket terjesztett a koronavírusról. A legismertebb talán arról volt, hogy rendszeresen vitatkozott diákokkal az egyetemeken, majd ezekből a vitákból részleteket posztolt a közösségi médiában. Kirk popkulturális súlyát mutatja, hogy a South Park külön karaktert adott neki a legutóbbi részekben Clyde Donovan néven.

Kirk is azt a soha alá nem támasztott állítást hangoztatta, hogy Trump csalás miatt veszítette el a 2020-as elnökválasztást.