Svájci tűzvész: családja szerint nem is kellett volna felszolgálnia aznap éjjel a pincérnőnek, akinél a tüzet okozó csillagszórós pezsgők voltak

Semmilyen biztonsági tréningen nem vett részt, és a mennyezet éghető hangszigetelése által okozott veszélynek sem volt tudatában az a pincérnő, aki nagy valószínűséggel a tüzet okozó csillagszórós pezsgőket tartotta a kezében a Le Constellation nevű svájci bárban újévkor, közölte a család ügyvédje a BBC-vel.

A 24 éves Cyane Panine életét vesztette a tűzvészben. Később egy, nem sokkal a tűz keletkezését megelőzően készült videóban azonosították, amint sisakot visel a fejében, kezében pedig csillagszórós pezsgőket tart.

Utasításokat követett az áldozat a család szerint

Sophie Haenni, a Panine családját képviselő ügyvéd szerinte a nőnek „nem is kellett volna felszolgálnia aznap éjjel”, de a nagy forgalom miatt megkérték, hogy menjen le a pincébe, és segítsen be.

Cyane csak követte az utasításokat, végezte a munkáját, és tette mindezt Jessica Moretti menedzser szeme láttára. Sosem tájékoztatták arról, hogy a mennyezet veszélyes, és biztonsági képzést sem kapott

– álla a közleményben.

Haenni szerint ha a biztonsági előírásokat betartják, és az ellenőrzéseket elvégezték volna, akkor elkerülhető lett volna a tragédia. Hozzátette, hogy Cyane vitathatatlanul egy áldozat ebben az esetben.

Nem érezte jól magát a bárban

A család elmondása szerint a nő úgy érezte, hogy kihasználják őt a bárban, és „szenvedett a munkahelyi körülmények miatt.”

Panine értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy munkáltatói nem tanúsítottak kellő empátiát és megértést a munkaterhelésével kapcsolatban

– mondta.

Hozzátette, ügyfelei lányukat, testvérüket veszítették el. „Egy nagyszerű személyt elloptak tőlük” – írta.

A tulajdonosok őrizetben

A bár francia tulajdonosait, Jacque és Jessica Morettit többek közt gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják.

A tragédiában negyvenen haltak meg, és további 116 ember megsérült. Közülük többen olyan súlyosan megégtek, hogy napokig nem lehetett őket azonosítani.