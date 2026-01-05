Svájci tűzvész: hat sérült úgy megégett, hogy még mindig nem tudták őket azonosítani

A rendőrség azonosította a Crans-Montana svájci síparadicsomban történt újévi tűzvész mind a 40 áldozatát, írja a BBC.

Az elhunytak 14 és 39 év közöttiek, 15-en közülük 18 éven aluliak voltak. A legfiatalabb áldozatok egy svájci lány és egy francia fiú, mindketten 14 évet éltek. Az áldozatok svájci, olasz, román, török, portugál, francia, belga, brit, francia és izraeli állampolgárok voltak.

A 40 halott mellett 119-en megsérültek. A legtöbben égési sérüléseket szenvedtek, hatan olyan súlyosan megégtek, hogy még mindig nem tudták őket azonosítani.

A Le Constellation nevű bár tulajdonosai, egy francia házaspár ellen bűnügyi nyomozás van folyamatban. Szerintük minden az előírásoknak megfelelően történt.

Az előzetes nyomozati eredmények szerint a mennyezethez túl közel érő csillagszórók okozhatták a tragédiát.