Csillagszórók okozhatták a svájci tűzvészt

Beatrice Pilloud Wallis kantoni főügyész szerint minden jel arra utal, hogy pezsgősüvegekre helyezett, a mennyezethez túl közel tartott csillagszórók okozták a több tucat halálos áldozatot követelő svájci tűzvészt – írja a The Guardian. A lángok egy szilveszteri bulin csaptak fel az alpesi Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának alagsorában.

Pilloud szerint a magasba tartott csillagszórók miatt nagyon hamar tűz keletkezett. A szakértők videókat elemeztek, több szemtanút is kihallgattak, valamint jelentéseket készítettek a tragédiáról, a hatóságoknak már sikerült összeállítaniuk a jelenlévők listáját, ami segíthet az áldozatok beazonosításában.

Több tucat ember vesztette életét a tragédiában

A nyomozás következő lépéseiben a bárban használt anyagokat, az üzemeltetési engedélyeket, a biztonsági intézkedéseket, például a tűzoltó készülékeket és a vészkijáratokat, illetve a jelen lévő személyek számát és a befogadóképességet fogják elemezni.

Svájcban a tragédiát követően ötnapos nemzeti gyászt rendeltek el. A tűzvészben mintegy 40 ember vesztette életét, 115 személy pedig kórházba került, közülük 60-nak kritikus az állapota.

A hatóságok szerint a tragédiához az is nagyban hozzájárult, hogy a pánikba esett tömeg egyetlen szűk lépcsőn próbált kijutni az alagsorból. Az áldozatok azonosítása még napokig is eltarthat, a svájci hatóságok pénteki közlése szerint nincsen köztük magyar, amit egyidejűleg a magyar külügyminisztérium is megerősített a Telexnek.

A tragédia miatt Leó pápa és a magyar Országgyűlés nevében Kövér László házelnök is részvétét nyilvánította pénteken.