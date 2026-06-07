mávbalaton intercity
Belföld

Egy lerobbant IC blokkolta a vágányt, késnek a MÁV dunántúli járatai

admin Spirk József
2026. 06. 07. 17:51

Vasárnap délután egy lerobbant intercity blokkolta a fővárosból dél-nyugatra kivezető vasútvonalat. Járműhiba miatt a Budapest-Kelenföld és Tétényliget között csak az egyik vágányon közlekedhettek a vonatok, és ezért a székesfehérvári vonal járatainak többsége terelve, Érd felső felé közlekedett.

A MÁVinform késő délután közölte, hogy elvontatták a meghibásodott Balaton IC-t, ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A menetrendszerinti közlekedés fokozatosan, a kora esti órákra áll helyre, addig még előfordulhatnak késések.

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