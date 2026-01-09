Letartóztatták a svájci bár tulajdonosát, ahol 40 fiatal halt meg a szilveszteri tűzvészben

Pénteken letartóztatták Jacques Morettit, a szilveszteri tűzvészben elpusztult svájci bár francia tulajdonosát. Moretti és felesége ellen gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával folyik a vizsgálat. A Guardian szerint a házaspárt Sionban péntek reggel kihallgatták a nyomozó ügyészek.

Morettiék 2015-ben vásárolták meg a Crans-Montana-i Le Constellation bárt.

Nicolas Féraud, Crans-Montana polgármestere kedden viszont azt nyilatkozta, hogy 2019 óta nem végeztek biztonsági ellenőrzéseket az épületben. Féraud nem adott magyarázatot, hogy miért maradtak el a helyi törvények által előírt évenkénti ellenőrzések. A tulajdonosok eddig tagadták, hogy a szórakozóhely felújítása során bármiféle szabálytalanságot követtek volna el, és „teljes együttműködést” ígértek a hatóságoknak.

A rendőrség közlése szerint a 40 fiatal halálát okozó tűz a bár zsúfolt alagsorában keletkezett, miután a pezsgősüvegekre erősített csillagszórók begyújtották a feltehetően hangszigetelő habbal burkolt mennyezethez.

A tragédiában elhunytak vagy megsérültek családjait képviselő ügyvédek azzal vádolják a nyomozókat, hogy nem léptek elég gyorsan a kulcsfontosságú bizonyítékok megszerzése érdekében.

Miközben a tűzoltók a lángok eloltásával küzdöttek, Romain Jordan és Ronald Asmar, genfi ​​ügyvédek szerint a tulajdonosok folyamatosan törölték a bár Instagram és Facebook oldalairól azokat a képeket és videókat, amelyek hasznosak lehettek volna a nyomozáshoz.