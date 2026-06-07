szabadnapos orvosokéletmentés
Belföld

Szabadnapos orvosok küzdöttek egy férfi életéért a mentők kiérkezéséig

somogy megye szabadnapos orvosok életmentés
Országos Mentőszolgálat / Facebook
Az Országos Mentőszolgálat által közzétett fotó.
admin Birkás Péter
2026. 06. 07. 16:23
somogy megye szabadnapos orvosok életmentés
Országos Mentőszolgálat / Facebook
Az Országos Mentőszolgálat által közzétett fotó.
A férfit végül stabil állapotban, légi úton szállították kórházba.

A közelmúltban egy Somogy vármegyei cukrászda előtt sétált el egy 60 év körüli férfi, mikor minden előzmény nélkül összeesett. A történteket látta egy szabadnapos orvos házaspár, és azonnal a segítségére siettek – olvasható az Országos Mentőszolgálat június 7-én délután közzétett Facebook-bejegyzésében.

A házaspár mentőt hívott, megvizsgálták a férfit, aki ekkor már nem lélegzett, így azonnal újraélesztést kezdtek, amihez defibrillátort is használtak, és egymást váltva küzdöttek a beteg életéért.

A helyszínre elsőként mentő, majd mentőhelikopter érkezett, a szolgálatban lévő szakemberek átvették az életmentést, ami az időben megkezdett szakszerű segítségnyújtásnak és az összehangolt csapatmunkának hála sikerre vezetett, a beteg keringése visszatért. A férfit stabil állapotban, légi úton szállították kórházba.

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