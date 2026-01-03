„Maga volt a pokol” – túlélők a svájci tűzvészről

Az áldozatok az NBC News-nak nyilatkoztak az estéről.

Mit tudunk jelenleg a tűzvészről?

A svájci Constellation Bárnál kitört tűzvész újévkor, hajnali egykor tört ki. A hatóságok jelenleg 40 halálos áldozatról és 119 súlyos sérültről számolnak be. A síparadicsomban üzemeltetett szórakozóhely nagyon népszerű volt a fiatalok számára, mivel Svájcban az alkoholfogyasztás alsó határa a 16 éves kor, így az áldozatok többsége serdülőkorú, vagy fiatal felnőtt.

A kantoni főügyész szerint minden jel arra utal, hogy pezsgősüvegekre helyezett, a mennyezethez túl közel tartott csillagszórók okozták a több tucat halálos áldozatot követelő tűzvészt.

Túlélők beszéltek a történtekről

A 17 éves Ebenezer Mehari éppen levegőzni ment ki a zsúfolt bár elé, amikor egy váratlan robbanásra lett figyelmes. Azt is elmondta, hogy a helyszínt sűrű füst borította, ami akadályozta a menekülését, de végül egy férfi segített neki, hogy biztonságos helyre jusson. Ő egyébként egyike azoknak az áldozatoknak, akik enyhébb sérüléseket szenvedtek, tehát fel fog épülni. A fiatal úgy fogalmazott:

valaki haldoklott előttem, és én nem tudtam semmit sem tenni. Az arca annyira megégett, hogy vörös volt.

A férfi négy barátját elvesztette a tűzben.

Samuel Rapp, aki a szomszédos étteremben tartózkodott, a helyszínen zajló káoszról beszélt:

Sokan sikoltoztak, szörnyű volt. Az emberek mindenkire ráléptek, sok embert láttam a földön, és azt hiszem, ezek az emberek meghaltak.

A 17 éves Laetitia Place szintén pánikról számolt be.

Mindenki lökdösődött, és mindannyian elestünk. Nagyon féltem. Féltettem magam, a barátaim, és mindenkit, aki bent ragadt.

Több mint százan küzdenek még az életükért

Eric Bonvin, a sioni regionális kórház igazgatója hangsúlyozta, hogy a súlyos égési sérüléseket szenvedettek hónapokig tartó kezelésre számíthatnak.

Füst és forró levegőt is belélegeztek, ami egyeseknél belső égési sérüléseket okozott. Ez egy igazán katasztrofális helyzet.

Az áldozatok és sérültek között gyaníthatóan több különböző ország állampolgárai vannak, azonosításuk hosszabb időbe telhet. A sérültek tinédzserek és fiatal felnőttek voltak, átlagosan körülbelül 20 évesek.

Nem reménytelen a helyzetük. Fiatalok, ami azt jelenti, hogy még mindig tele vannak életerővel

– nyilatkozta Bonvin.