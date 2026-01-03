donald trumpnicolas madurorobbanásokvenezuela
Magyar Péter megszólalt a venezuelai eseményekről

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 01. 03. 13:04
Szajki Bálint / 24.hu

Jelen helyzetben mind Venezuelának, mind a teljes nemzetközi közösségnek a legfőbb érdeke az esetleges eszkaláció elkerülése – reagálta Magyar Péter Facebook-oldalán arra, hogy Amerika végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és kivittek az országból

A Tisza Párt elnöke a poszthoz egy 2023-as fotót mellékelt, amelyen Maduro látható Szijjártó Péter magyar külügyminiszter mellett. Magyar jelezte: „a Tisza és a magyar emberek várják a kormány megszólalását a mai fejlemények és Szijjártó Péter korábbi szavai kapcsán”.

