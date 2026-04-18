Appelgren kispárgázta a sorsdöntő hetest, MK-döntős a Veszprém

A mérkőzés Mikler Roland bravúrjaival indult, a veterán kapus három veszprémi lövést is kivédett, csapata pedig ezt kihasználva két találattal ellépett. A Veszprém összeszedte a védekezését, 9-9-nél egyenlített,

ráadásul a szegediek komoly veszteséget szenvedtek, irányítójuk, Lazar Kukicnak a válla ugyanis kificamodott.

A veszprémiek a második félidő elején vezettek először, de a meccs első 4-0-s sorozata után először volt három találat a különbség a csapatok között, a 15-18-as hátrányba került Veszprém azonnal időt is kért.

A címvédő ismét átállt létszámfölényes támadójátékra, de nem volt kellően hatékony, így – egy 5-1-es széria végén – csakhamar újra döntetlen volt az állás.

6 fotó

A Mikler helyére beállt Tobias Thulin első védése után Janus Dadi Smárason az üres kapuba lőtt, de csapata ekkor sem tudta leszakítani az ellenfelet. Bjarki Már Elísson kapufája után Imanol Garciandía találatával két és fél perccel a vége előtt megint kettő volt közte (27-29).

A túloldalon a szintén csereként beállt Mikael Appelgren védését követően Ahmed Adel egyenlített (29-29), majd Appelgren nagy bravúrral mentette meg a Veszprémet az üres kapus góltól.

Nedim Remili gólját a játékvezetők videóbírós visszanézést követően visszavonták, mert lépéshibát követett el az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia. Közben azonban szabálytalankodtak vele, így a veszprémieknél maradt a labda: már csak tíz másodperc volt hátra, az utolsó akció nem zárult góllal, így 29-29-es döntetlennel ért véget a rendes játékidő és hétméteresek döntöttek a fináléba jutásról.

Hugo Descat kísérletét Mikler, Mario Sostaric lövését Appelgren védte. Elísson, Remili, Ahmed Hesam és Ali Zein, illetve Szilágyi Benjámin, Marin Jelinic és Sebastian Frimmel belőtte, Smárason kísérletét viszont Appelgren hárította, ezzel eldőlt, hogy idén nem lesz címvédés a Magyar Kupába.

A Veszprém páratlan sorozata viszont nem szakadt meg: 1986 óta minden döntőben szerepel.

Kézilabda, férfi Magyar Kupa-elődöntő One Veszprém HC – OTP Bank-Pick Szeged 33-32 (11-11, 29-29) – hétméteresekkel

gól: Elísson 10, Hesam 6, Remili 4, Lenne 4, Pechmalbec 4, Martinovic 2, Descat 1, Adel 1, Ali Zein 1, illetve Sostaric 10, Garciandía 4, Smárason 3, Bánhidi 3, Szilágyi 2, Röd 2, Kukic 2, Jelinic 2, Mackovsek 1, Frimmel 1, Fazekas 1, Toto 1. Később:

17.30: MOL Tatabánya KC – NEKA