„Szarok a rendőrségre, lelőlek, baszod” – videón egy büntetőfékező sofőr ámokfutása a Hungária körúton

admin Lányi Örs
2026. 04. 18. 13:13
Fotón a büntetőfékező autós.

Két újabb veszélyes közlekedési helyzetről osztott meg videót a Budapesti Autósok Közössége. Az első felvételt rögzítő autós szerint egy másik, Volkswagen típusú járművet vezető sofőr kanyarodósávból, irányjelzés nélkül vágott be elé, miközben majdnem elütött egy biciklist a Hungária körúton.

Miután elé került, az érintett sofőr többször büntetőfékezett. Amikor ezt dudálással honorálta a videót rögzítő fél, a másik kiszállt az autóból, és azzal fenyegetőzött, hogy előveszi a fegyverét.

Kiveszem a pisztolyom, oszt szájba lőlek, baszd meg

– kiabálta. Amikor a férfi jelezte, hogy ezt a fedélzeti kamera rögzíti, azt mondta: „szarok a rendőrségre, lelőlek, baszod”. A videó végül úgy zárul, hogy a férfi elhajt.

A videó második részében a helyszín Szigetszentmiklós, ahol egy BMW-s sofőr veszélyeztette a forgalom résztvevőit. Miután a kamerás autót megelőzte, az előtte kényszerből várakozó autós inkább megállt, hogy elengedje a BMW-st, aki úgy is belement ebbe, hogy szemből jött egy autó.

