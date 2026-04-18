hormuzi-szoros iráni forradalmi gárda
Tüzet nyitottak több hajóra a Hormuzi-szorosban

Celal Gunes / Anadolu via AFP
admin Ősze András
2026. 04. 18. 14:10
Tüzet nyitottak két kereskedelmi hajóra, miközben át próbáltak haladni a Hormuzi-szoroson – írja a Reuters.

A The Guardian a brit Tengerhajózási Biztonsági Információs Szolgálat (UK Maritime Trade Operations) információi alapján arról számolt be, hogy egy tankerhajót is lövés ért Ománhoz közel a kereskedelmi átjáróban, miután két, az iráni Forradalmi Gárdához köthető fegyveres gyorsnaszád megközelítette a tartályhajót.

A hajó kapitánya szerint a két naszád rádiós felszólítás nélkül nyitott tüzet.

Mint írják, a támadás után Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei hosszabb üzenetet tett közzé a Telegramon, amelyben az ország katonai képességeit dicsérte.

Ahogyan Irán drónjai villámcsapásként sújtanak le az Egyesült Államokra és a cionista gyilkosokra, úgy bátor haditengerészetünk is készen áll arra, hogy újabb keserű vereségeket mérjen ellenségeire

– írta a legfőbb vallási vezető.

