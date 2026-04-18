Tüzet nyitottak több hajóra a Hormuzi-szorosban

Tüzet nyitottak két kereskedelmi hajóra, miközben át próbáltak haladni a Hormuzi-szoroson – írja a Reuters.
A The Guardian a brit Tengerhajózási Biztonsági Információs Szolgálat (UK Maritime Trade Operations) információi alapján arról számolt be, hogy egy tankerhajót is lövés ért Ománhoz közel a kereskedelmi átjáróban, miután két, az iráni Forradalmi Gárdához köthető fegyveres gyorsnaszád megközelítette a tartályhajót.
A hajó kapitánya szerint a két naszád rádiós felszólítás nélkül nyitott tüzet.
Mint írják, a támadás után Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei hosszabb üzenetet tett közzé a Telegramon, amelyben az ország katonai képességeit dicsérte.
Ahogyan Irán drónjai villámcsapásként sújtanak le az Egyesült Államokra és a cionista gyilkosokra, úgy bátor haditengerészetünk is készen áll arra, hogy újabb keserű vereségeket mérjen ellenségeire
– írta a legfőbb vallási vezető.