Bár egyéniben kikapott, újraválasztotta Lezsák Sándort az egyesülete

Tisztújító országos gyűlést tartott szombaton a Nemzeti Fórum Egyesület Budapesten, amelynek elnökévé újraválasztották Lezsák Sándort – tájékoztatta az MTI-t a szervezet közleményben. A budapesti Képviselői Irodaházban tartott küldöttgyűlés szavazott az egyesület alelnökeiről, etikai és felügyelő bizottságának tagjairól.

A Nemzeti Fórum Egyesületet 2004 őszén Lezsák Sándor vezetésével alakították meg az MDF-ből kizárt és a pártból a kizárások miatt kivált országgyűlési képviselők.

Lezsák Sándor hosszú idő után elveszítette egyéni képviselői mandátumát, miután Bács-Kiskun megye 4. választókerületében közel tíz százalékkal legyőzte tiszás kihívója, Kovács Gyula. Lezsák a Fidesz listáján bejutott a parlamentbe, kérdés azonban, hogy rá is vonatkoznak-e Orbán Viktor Fidesz-elnök szavai, mely szerint nem ilyen frakciót képzelt el, ezért a tervei szerint több helyen is cserélni fogja képviselőket.