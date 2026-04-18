david harbourfilmjohn ramborambo
Kultúra

A Stranger Things sztárja is szerepel az új Rambo-filmben

David Harbour
Eamonn M. McCormack / Getty Images
David Harbour
24.hu
2026. 04. 18. 15:51
David Harbour
Eamonn M. McCormack / Getty Images
David Harbour

A Stranger Things egyik sztárja, a Jim Hoppert megformáló David Harbour is szerepelni fog a készülő új Rambo-filmben. A kultikus akciófilm előzménytörténetében Harbour a címszereplő mentorát, Samuel Richard Trautman őrnagyot alakítja majd – írja a Deadline.

A várhatóan 2027-ben debütáló John Rambo című film évekkel az 1982-es Rambo – Első vér előtt fog játszódni, a főhős szerepére Noah Centineo amerikai színészt választották. Az alkotásban Thomas Pang (Yao), Jefferson White, Jason Tobin, Quincy Isaiah és Tayme Thapthimthong is feltűnik majd.

A Rambo névtől különválaszthatatlan Sylvester Stallone vezető producerként vesz részt a gyártásban.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik