Madas László: Reális forgatókönyv, hogy hamarosan másnapi járatokat törölnek légitársaságok

Mohos Márton / 24.hu
2026. 04. 18. 15:24
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség szerint május végén kezdődhetnek az európai járattörlések a kerozinhiány miatt. Madas László igazságügyi légiüzemeltetési szakértő a 24.hu-nak azt mondta, ha a légitársaságoknak az olajválság következtében racionalizálniuk kell a működésüket, azt az utasok is megérzik majd a pénztárcájukon. A Wizz Air szerint ugyanakkor egyelőre nincs fennakadás a kerozinellátásban, és a Mol is arról számolt be, hogy van elég repülőgép-üzemanyag Magyarországon.

Dominóeffektust indíthat be a légitársaságok életében az egyre súlyosbodó olajválság, mondta a 24.hu érdeklődésére Madas László repülési vizsgáztató, A330 típusjogosítású oktató és igazságügyi légiüzemeltetési szakértő, akit azt követően kerestünk meg, hogy Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője csütörtökön figyelmeztetett: az iráni háború miatt körülbelül hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradt Európának, és mivel egyetlen ország sem immunis a krízisre, „mindenki szenvedni fog”.

A helyzet komolyságát mutatja, hogy a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) kijózanítónak nevezte az IEA kerozinhiányra vonatkozó felmérését. Willi Walsh, a szervezet főigazgatója pénteki közleményében egyenesen odáig ment, hogy

becsléseik szerint május végére Európában is elkezdődhetnek a járattörlések a repülőgép-üzemanyag hiánya miatt, ami már most tapasztalható Ázsia egyes részein.

Fontosnak nevezte, hogy az alternatív ellátási útvonalak biztosítva legyenek, továbbá hogy a hatóságok jól kommunikált és összehangolt tervvel rendelkezzenek arra az esetre, ha szükségessé válna a korlátozások bevezetése.

Madas László a drámainak hangzó fejleményekkel kapcsolatban arról beszélt lapunknak, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet kiszámíthatatlan, lehetetlen egy hónapra tervezni a légitársaságoknak, így ha nem történik érdemi előrelépés a közel-keleti háborúban, akkor sok utas szembesülhet tényleg azzal, hogy egyik napról a másikra törlik a járataikat. A légitársaságok ugyanis egy ilyen krízisben racionalizálni fogják a működésüket, ami leépítésekhez, gépek földön tartásához és szélsőséges esetben akár cégek csődjéhez is vezethet.

