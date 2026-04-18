Megvan, kit javasol Magyar Péter a Tisza frakcióvezetőjének

Hétfőn megtartja az első frakcióülését a Tisza, jelentette be Magyar Péter Facebook-bejegyzésében. A párt elnöke Bujdosó Andreát, a Tisza fővárosi frakcióvezetőjét javasolja a parlamenti frakciójuk vezetésére.

A soha nem nem látott felhatalmazás egyben soha nem látott felelősséget is jelent

– figyelmeztetett posztjában Magyar, aki korábban jelezte, hogy az egyik legnehezebb pártfeladat hárul majd arra a személyre, aki elvállalja ezt a tisztséget.

Bujdosó Andrea pénteken az Országgyűlés alakulását előkészítő ülésen is feltűnt Magyar Péter mellett. Bujdosó már 2024-ben csatlakozott a Tiszához: az önkormányzati választáson bejutott a fővárosi közgyűlésbe, de csak tavaly júliusban lett a párt fővárosi frakcióvezetője, miután Ordas Eszter lemondott a képviselői helyéről.

2026-ban indult egyéniben, a Pest megye 3-as választókerületben Menczer Tamást, a Fidesz kommunikációs igazgatóját győzte le tetemes fölénnyel. Mivel az országgyűlési választáson egyéni mandátumot szerzett, Bujdosónak a fővárosi közgyűlésből mindenképpen ki kell majd ülnie. A várható pozíciójáról az első frakcióülésen születhet végleges döntés.