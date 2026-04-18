Nem sikerült a bravúr, vereséggel nyitott a berlini futballistennő

Marie-Louise Eta nagyon jól tudta, milyen érzés, amikor a Fussballgöttin (futballistennő) kiáltás 20 ezer torokból visszhangzik: két és fél éve ugyanis ugyanott, Berlinben egyszer már átélt ilyen debütálást, amikor a liga első női asszisztenseként így köszöntötte az Union-tábor.
„Elsőre nem hallottam élőben a skandálásokat, mert az öltözőben voltunk. De később láttam videón, és attól határozottan libabőrös lettem” – nyilatkozta annak idején.
A szombati, Wolfsburg elleni hazai mérkőzésen tovább szerette volna írni a történelmet, azonban az ellenfél nem bizonyult jó vendégnek: Wimmer a 11., Pejcinovic a 46. percben is betalált, így Burke 85. percben esett találata csak szépségtapasznak volt elegendő (1-2).
Schäfer András a 75. percben csereként lépett pályára, még kétgólos hátrányban.
Egy pontra az aranytól a Bayern
A második helyezett Borussia Dortmund 2-1-re kikapott a Bajnokok Ligája-indulásért küzdő Hoffenheim vendégeként, így a címvédő és éllovas Bayern Münchent egyetlen pont választja el története 35. aranyérmétől.
A dortmundiak ezüstérmét a vereség ellenére sem fenyegeti veszély, míg a négymeccses nyeretlenségi sorozatát a horvát Andrej Kramaric 98. percben értékesített büntetőjével lezáró hazaiak feljöttek az ötödik helyre, mert az eddig előttük álló Bayer Leverkusen 2-1-re kikapott az Augsburgtól.
A BL-ben elődöntős Bayern vasárnap a harmadik Stuttgartot fogadja, s a Dortmund vereségével már döntetlennel is bebiztosítja az újabb bajnoki elsőségét.
Bundesliga, 30. forduló
Bayer Leverkusen – Augsburg 1-2 (1-1)
gól: Schick (12.), illetve Rieder (15., 90+7., a másodikat 11-esből)
Hoffenheim – Borussia Dortmund 2-1 (1-0)
gól: Kramaric (41., 90+8., mindkettőt 11-esből), illetve Guirassy (87.)
Union Berlin – Wolfsburg 1-2 (0-1)
gól: Burke (86.), illetve Wimmer (11.), Pejcinovic (46.)
Werder Bremen – Hamburg 3-1 (1-1)
gól: Stage (37., 57.), Puertas (90+1.), illetve Glatzel (41.)
piros lap: Otele (79., Hamburg)
Később:
18.30: Eintracht Frankfurt – RB Leipzig