bundesliganémet focimarie-louise etaunion berlin
Foci

Nem sikerült a bravúr, vereséggel nyitott a berlini futballistennő

Union Berlin's German head coach Marie-Louise Eta gestures from the sidelines during the German first division Bundesliga football match between Union Berlin and VfL Wolfsburg in Berlin, Germany, on April 18, 2026.
Odd ANDERSEN / AFP
Marie-Louise Eta, a német Bundesliga első női vezetőedzője
24.hu
2026. 04. 18. 17:38
Nem sikerült a bravúr Marie-Louise Eta számára, aki a német labdarúgó Bundesliga első női vezetőedzőjeként vereséggel debütált az Union Berlin élén, miután a 30. forduló szombati mérkőzésén 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Wolfsburgtól.

Marie-Louise Eta nagyon jól tudta, milyen érzés, amikor a Fussballgöttin (futballistennő) kiáltás 20 ezer torokból visszhangzik: két és fél éve ugyanis ugyanott, Berlinben egyszer már átélt ilyen debütálást, amikor a liga első női asszisztenseként így köszöntötte az Union-tábor.

„Elsőre nem hallottam élőben a skandálásokat, mert az öltözőben voltunk. De később láttam videón, és attól határozottan libabőrös lettem” – nyilatkozta annak idején.

A szombati, Wolfsburg elleni hazai mérkőzésen tovább szerette volna írni a történelmet, azonban az ellenfél nem bizonyult jó vendégnek: Wimmer a 11., Pejcinovic a 46. percben is betalált, így Burke 85. percben esett találata csak szépségtapasznak volt elegendő (1-2).

Schäfer András a 75. percben csereként lépett pályára, még kétgólos hátrányban.

Egy pontra az aranytól a Bayern

A második helyezett Borussia Dortmund 2-1-re kikapott a Bajnokok Ligája-indulásért küzdő Hoffenheim vendégeként, így a címvédő és éllovas Bayern Münchent egyetlen pont választja el története 35. aranyérmétől.

A dortmundiak ezüstérmét a vereség ellenére sem fenyegeti veszély, míg a négymeccses nyeretlenségi sorozatát a horvát Andrej Kramaric 98. percben értékesített büntetőjével lezáró hazaiak feljöttek az ötödik helyre, mert az eddig előttük álló Bayer Leverkusen 2-1-re kikapott az Augsburgtól.

A BL-ben elődöntős Bayern vasárnap a harmadik Stuttgartot fogadja, s a Dortmund vereségével már döntetlennel is bebiztosítja az újabb bajnoki elsőségét.

Bundesliga, 30. forduló

Bayer Leverkusen – Augsburg 1-2 (1-1)
gól: Schick (12.), illetve Rieder (15., 90+7., a másodikat 11-esből)

 

Hoffenheim – Borussia Dortmund 2-1 (1-0)
gól: Kramaric (41., 90+8., mindkettőt 11-esből), illetve Guirassy (87.)

 

Union Berlin – Wolfsburg 1-2 (0-1)
gól: Burke (86.), illetve Wimmer (11.), Pejcinovic (46.)

 

Werder Bremen – Hamburg 3-1 (1-1)
gól: Stage (37., 57.), Puertas (90+1.), illetve Glatzel (41.)
piros lap: Otele (79., Hamburg)

 

Később:
18.30: Eintracht Frankfurt – RB Leipzig

Ajánlott videó

Jogos-e a félelem és reszketés a magyar fociban a kormányváltás miatt?

Friss

Népszerű

Összes
Ágh Péter (jobbra) érkezik Orbán Viktor Várkertben tartotta évértékelő beszédére 2024. február 17-én.
„Ágh Péter csalással nyert” – Magyar Péter új választást követel a vasi 2-es körzetben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik