Orbán nélkül nehezen tudja elképzelni a fideszes kemény mag

Orbán Viktor jövőjéről Orbán Viktor és a párt dönt, de a Pesti Srácok és a Nemzeti Maximumért Alapítvány által szervezett pénteki Magyar Úton Gyűlés résztvevői nemigen tudják elképzelni a Fideszt Orbán nélkül. A rendezvény fő szónoka Ferencz Orsolya országgyűlési mandátumot nem szerzett űrbiztos volt, aki legalább felvetette, hogy „az állami politikai döntéshozatal és a magánvállalati világ összefonódása és ennek feltárásának elmaradása” súlyos vádként ott maradt a Fideszen. A 24.hu-nak megszólalt Ferencz Orsolyán kívül Nagy Feró és Deák Dániel is.