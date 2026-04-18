Meghalt Nathalie Baye francia színésznő

Április 17-én este párizsi otthonában elhunyt Nathalie Baye – írja az AFP. A francia színésznő 77 éves volt, halálhírét családja jelentette be.

Baye Lewy-testes demenciában (LBD) szenvedett, amely gyógyíthatatlan betegség, mégcsak kezelési módja sincs. Az Alzheimer-kór után ez a második leggyakoribb progresszív neurodegeneratív betegség.

Nathalie Baye a legtöbbek számára Steven Spielberg Kapj el, ha tudsz című filméből lehet ismerős, ahol a Leonardo DiCaprio által megformált Frank Abagnale anyját játszotta. Pályája során csaknem száz filmben vállalt szerepet, olyan híres rendezőkkel dolgozott együtt, mint Jean-Luc Godard, François Truffaut és Claude Chabrol, és együtt játszott többek között Gérard Depardieu-vel, valamint Alain Delonnal. „A francia Oscar-díjként” is emlegetett César-díjat négyszer ítélte oda neki a francia filmakadémia, 1999-ben pedig a velencei filmfesztiválon a legjobb színésznő díját kapta a Pornográf viszony című filmben nyújtott alakításáért.

A színésznőre Emmanuel Macron francia elnök és Gilles Jacob, a cannes-i filmfesztivál korábbi elnöke is elismerően emlékezett halálhíre halattán.