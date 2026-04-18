„Végre számít az én szavam is” – elsőszavazók az Orbán-rendszer utolsó óráiban

Illyés Bence
admin Csóti Rebeka
2026. 04. 18. 15:30
Fotó- és képsorozat egy 16 évig tartó kormányzás utolsó óráinak hangulatáról. Nemcsak portrék, hanem rajzok is készültek az élmény hatására.

Illyés Bence fotográfus április 12-én, az országgyűlési választások napján a szavazóköröket járva arra volt kíváncsi, hogyan is érzik magukat az elsőválasztók, miután leadták a szavazatukat. A First votes / Last minutes című sorozat a vihar előtti csend időszakát, egy rendszer bukásának utolsó előtti pillanatait mutatja be a részvételi fotográfia eszközével – a fiatal korosztály szemszögén keresztül.

Egy kollaboratív jellegű fotóprojektet készítettem, melynek fókuszában az elsőválasztó fiatalok állnak. Olyan tizen- és huszonévesek, akik szinte egész életüket az Orbán-rendszerben élték le, így emlékük sem lehet más kormányzatról, és akik most először mehettek el szavazni, véleményüket kinyilvánítani

– fogalmazott a fotográfus.

Illyés Bence a felfokozott reményekkel és várakozással teli napon járta a szavazóhelyeket, ahol portrékat készített az elsőválasztókról. Ezután megkérte őket, hogy a „Hogy érzed magad?” kérdésre rajzban vagy írásban adjanak pár perc alatt, ott a helyszínen választ egy rajzlap és filctollak segítségével.

Természetesen a képek és rajzok készültekor az eredményeket még nem ismerhettük, azonban a reménnyel teli hangulat érezhető volt minden résztvevő alanynál. A létrejött részvételi fotósorozat egy olyan egyedi kordokumentumként szolgál, amely egy 16 évig tartó kormányzás utolsó óráinak hangulatát örökíti meg a rendszer leváltásában rendkívül aktív szerepet betöltő fiatalok közreműködésével.

Illyés Bence Ádám, 19

 

Illyés Bence Sári, 18
Illyés Bence Li Lan, 19
Illyés Bence Soma, 18
Illyés Bence Anna, 19
Illyés Bence Olivér, 20
Illyés Bence Lívia, 18
Illyés Bence Samu, 18
Illyés Bence Lara, 20
Illyés Bence Flóra, 19
Illyés Bence Hanna, 20
Illyés Bence Mili, 21
Illyés Bence Aziz, 18
Illyés Bence Natália, 20
