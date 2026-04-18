„Végre számít az én szavam is” – elsőszavazók az Orbán-rendszer utolsó óráiban

Illyés Bence fotográfus április 12-én, az országgyűlési választások napján a szavazóköröket járva arra volt kíváncsi, hogyan is érzik magukat az elsőválasztók, miután leadták a szavazatukat. A First votes / Last minutes című sorozat a vihar előtti csend időszakát, egy rendszer bukásának utolsó előtti pillanatait mutatja be a részvételi fotográfia eszközével – a fiatal korosztály szemszögén keresztül.

Egy kollaboratív jellegű fotóprojektet készítettem, melynek fókuszában az elsőválasztó fiatalok állnak. Olyan tizen- és huszonévesek, akik szinte egész életüket az Orbán-rendszerben élték le, így emlékük sem lehet más kormányzatról, és akik most először mehettek el szavazni, véleményüket kinyilvánítani

– fogalmazott a fotográfus.

Illyés Bence a felfokozott reményekkel és várakozással teli napon járta a szavazóhelyeket, ahol portrékat készített az elsőválasztókról. Ezután megkérte őket, hogy a „Hogy érzed magad?” kérdésre rajzban vagy írásban adjanak pár perc alatt, ott a helyszínen választ egy rajzlap és filctollak segítségével.