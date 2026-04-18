„Félre kell állnia” – felszólalt Vidnyánszky Attila ellen a Független Előadó-művészeti Szövetség

Vidnyánszky Attila lemondásának szükségességét hangsúlyozta közleményében a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ). A szervezet úgy gondolja, a Nemzeti Színház igazgatója alaptalan, történelmileg leegyszerűsítő és elfogadhatatlan állításokat tett, félrevezetően, megosztóan és politikailag túlfűtötten fogalmazott a hazai kulturális viszonyokról – írja a Telex.

Vidnyányszky pénteken volt az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége, ahol egyebek mellett arról beszélt, hogy szeretné kitölteni 2028 nyaráig tartó mandátumát, de politikai témákról is szót ejtett. Meglátása szerint a Nemzeti Színháznak végig ellenszélben kellett működnie, folyamatos támadásoknak van kitéve, amiért ugyanazok az erők felelősek, „akik 1965-ben felrobbantották a Nemzetit.”

A FESZ ezt a narratívát visszautasítja, szerintük a mai független kulturális szereplők, alkotók és kritikusok nem valamiféle múltból örökölt ideológiai összeesküvés képviselői. Saját szakmai és erkölcsi álláspontjukat fogalmazzák meg újra és újra.

A kritika nem árulás, a függetlenség nem ellenségesség, a pluralizmus nem támadás, ezek alapvető tartozékai egy demokratikusan működő kulturális térnek. Éppen ezért itt az ideje annak, hogy Vidnyánszky Attila befejezze a félrevezetést, a szakma tudatos és szándékos megosztását, és ezek helyett végre a valódi szakmai párbeszéd és egymás kölcsönös tisztelete szervezzék a munkánkat. Ha minderre a színházigazgató nem képes, akkor méltósággal félre kell állnia

– fogalmaztak.

Kiemelték azt is, nehezen érthető, hogy Vidnyánszky ellenszélről beszél, hiszen a Nemzeti Színház kiemelten támogatott állami intézmény, amely a független társulatokhoz képes összehasonlíthatatlanul sok pénzből gazdálkodhat.