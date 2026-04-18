„Családi” fotók a haláltáborból – az Auschwitz-album története

Jakab Lenke, Jacob Lili, Lili Zelmonovic, Lili Jacob Meier. Négy névváltozat – egy túléléstörténet. Egy kárpátaljai magyar zsidó nő története, aki felbecsülhetetlen értékű emlékkel tért haza az emlékezésre a lehető legkevésbé kívánatos, borzalmas helyről, a náci haláltáborból. Az emlék egy fényképalbum, amelyben eredetileg 66 oldalon 248 fénykép rejlett.

A felvételek túlnyomó többségén a Kárpátaljáról 1944 májusában a leghírhedtebb náci haláltáborba, Auschwitz–Birkenauba deportált zsidó áldozatok ezrei láthatók. A felvételek némelyikén a deportáltak által a lakóhelyükről magukkal vitt csomagok, a levetett, majd hatalmas halmokba pakolt ruháik és cipőik láthatók. Más fényképek arról tanúskodnak, hogyan rendezték a marhavagonokban Auschwitzba szállított embereket csoportokba aszerint, hogy kit küldtek azonnal a gázkamrába, és kit találtak még alkalmasnak a tábor körüli teendőkre. A fényképek a jelen tudásával nézve elviselhetetlenül nyomasztóak, pedig – vagy éppen azért, mert – sem nyílt erőszak, sem a rettegés nem érhető rajtuk tetten.

5 fotó

Az Auschwitz-album, a Jakab Lenke számára horrorisztikus emlékeket őrző, mégis értékes emléktárgy, amely az egész hátralévő életét meghatározta, 1945. április 11-én került hozzá, miután az amerikai csapatok felszabadították a németországi Nordhausen mellett található Dora–Mittelbau koncentrációs tábort. Azt, hogy az album mikor került a Dora-táborba, nem tudni.

A Kárpátaljáról Auschwitzba deportált Jakab Lenkéről viszont tudható, hogy az auschwitzi haláltábort 1944 decembere után evakuáló SS-osztag először a Szudéta-vidékre, majd április elején a Dora-táborba szállította. A felszabadító amerikai katonák érkezésekor már csontsovány, tífuszban szenvedő és a végsőkig legyengült, de életben maradt Jakab Lenke – mielőtt elhagyta volna a tábort – egy hirtelen ötlettől vezérelve az őrök elhagyatott szállásán keresett meleg ruhát magának. Egy hanyagul az egyik székre vetett kabát alatt egy fotóalbumot talált, amibe belelapozott. Amit ott látott, abba később évtizedeken át szinte megszállottan kapaszkodott. Az album fényképeiről a faluja rabbija, a vele együtt Auschwitzba deportált édesanyja, édesapja, nagynénjei, fiútestvérei, unokatestvérei és nagyszülei néztek vissza. Sőt, ott volt ő maga is. A szeretteiről semmi más emléke nem maradt, így képtelen módon ez lett a „családi” fotóalbuma. Mindannyian odavesztek a náci megsemmisítő egységekben, vagy elpusztultak az embertelen megpróbáltatások során.

A Jakab Lenke által talált albumban fényképekről – sok idegen arc közül – a bilkei szomszédai, iskolatársai, barátai és a szülőfaluja apraja-nagyja nézett vissza rá. A legtöbbjük alig néhány órával az Auschwitzba érkezésük után már nem volt az élők sorában.

4 fotó

Jakab Lenkéből Lili Jacob lesz

Jakab Lenke, vagy, ahogy a náci haláltáborban nyilvántartásba vették: Lili Jacob 1926 januárjában született az egykor a Magyar Királyság, majd az Osztrák–Magyar Monarchia fennhatósága alá tartozó Bilkén, épp az idén töltötte volna be a századik életévét. A családban jiddisül beszéltek, és bár a szülei az iskolában még magyarul tanultak, a trianoni békeszerződés értelmében a Csehszlovák Köztársasághoz csatolt szülőfalujában Lenkét már cseh nyelven tanították írni és olvasni.

A második világháborút megelőző évek és az Európa-szerte terjedő náci propaganda zsidóellenes hangulata, valamint az ennek nyomán életbe léptetett törvények hatásai Magyarországon – és az 1943-ban az I. bécsi döntés értelmében épp ismét Magyarországhoz tartozó Kárpátalján – is érzékelhetőek voltak. A Jakab családnak különösen azután volt nehéz boldogulni, miután a családfő ló- és állatkereskedői engedélyét visszavonták. Lenkének az iskolai tanulmányait is félbe kellett szakítania, és bár a zsidóellenes hangulat egyre fokozottabban érzékelhetővé vált az egész ország területén, 1943-ban úgy döntött, hogy Budapesten próbál szerencsét.

4 fotó

1944 tavaszán Lenke a pászka ünnepére érkezett haza a magyar fővárosból a szülőfalujába. Sok évtizeddel később az Auschwitzot megjárt Lenke Peter Moses-Krause német-zsidó származású, Londonban született irodalomtörténésznek mesélt azokról a végzetes napokról. Ő írta az előszót az Auschwitz-album német kiadásához. A beszélgetésekről nem készültek hangfelvételek, Moses-Krause emlékezetből írta le, hogy a végzetes 1944-es pászka utolsó éjszakáján kopogtatott a Jakab család ajtaján a hitközségi küldönc, hogy pakoljanak, mert másnap mindannyiukat mezőgazdasági munkára viszik.

Abban az évben a pászka utolsó napja április 16-ra esett. Ez a dátum őrzi a holokauszt magyar áldozatainak emlékét. Ezen a napon kezdték az országban keletről, vagyis Kárpátalja irányából nyugatra haladva összegyűjteni a magyar zsidókat, hogy aztán a túlnyomó többségük soha többé ne térjen haza.

Bilkén a magyar csendőrség terelte össze a faluban élő zsidó családokat, először a zsinagóga kertjébe. Fejenként 50 kilónyi poggyászt engedélyeztek. A környék településeiről először mindenkit a beregszászi gettóba szállítottak. Innen indultak a marhavagonok Birkenauba. Az első végeláthatatlan szerelvény május 19-én, az utolsó, a negyedik, nagyjából tíz nappal később.

A mintegy 60 órás vonatút végén, a birkenaui állomáson zsidók fogadták az újonnan érkezetteket. „Mindenféle tanácsokat adtak. Hogy a fiatalok mondják azt, hogy idősebbek” – ezt már Kepes Izsák (Jichak Gersoni), egy másik holokauszt túlélő mondta el a vele interjút készítő Kőbányai Jánosnak. Ahhoz, hogy őt a munkára még alkalmasnak ítélték, hozzájárulhatott, hogy noha 15 éves volt, a tanácsot megfogadva 17-nek mondta magát. A peronon még megpillantotta az akkor 44 éves édesanyját, de már nem tudott odamenni hozzá. Soha többé nem látta viszont. A Múlt és jövő folyóirat 2004. márciusi számában megjelent leiratból az is kiderül, hogy a deportáltakat rögtön a vagon mellett szelektálták, majd azokat, akiket nem küldtek egyből a gázkamrába, egy nagy nyílt térre vezették,

ahol vártak bennünket a borbélyok. Az összes hajat és szőrt lenyírták rólunk. Leborotválták az egész testet. Aztán a fürdőbe irányítottak bennünket. Ott mindent elvettek tőlünk. Csak a szíjat és a cipőt hagyták meg. Mielőtt bementünk, valami csípős masszát kentek ránk, oda, ahol lenyírták a szőrt rólunk.

Moses-Krause elbeszélése alapján Lili Jacobot ugyanúgy elválasztották a családjától, mint a 15 éves Kepes Izsákot. Édesanyját, két legfiatalabb, a Lili által megtalált Auschwitz-albumban egy fotón sujtásos Bocskai-kabátban pózoló két kisebb öccsét, Zrilt és Zeileket, a nagyszüleit, az unokatestvéreit és a nagynénjeit azonnal a gázkamrába küldték. Az édesapját, idősebb öccseit és őt magát munkaszolgálatra. Ahogy az emlékeit Kőbányai Jánosnak felidéző Kepes Izsáknak, az ő személyes holmiját is elvették, a haját leborotválták. Egyetlen rongyot kapott ruha gyanánt, azt hordta a felszabadulásáig. A rabszámát július 25-én tetoválták a karjára. Majd’ egy éven át az volt a dolga, hogy a rabok ürülékét tartalmazó lajtos kocsikat többedmagával, az ugyanerre a munkára beosztott nőkkel a környező földekre húzza, és ott azt a termőföldekre borítsák.

Lili Zelmonovic újjászületése

Miután a Dora-tábort 1945. április 11-én felszabadították az amerikai katonák, Lili néhány hétnyi ápolást követően elindult Bilkére. Júliusban érkezett haza, hetekig várta a családtagjait a vasútállomáson, de senki nem jött haza. Találkozott viszont egy gyerekkori ismerősével, Max Zelmonoviccal, akit először követett Munkácsra, majd, miután négy hónappal később összeházasodtak, együtt költöztek a csehszlovákiai Deczinbe.

Lili Zelmonovic először Prágában, a prágai zsidó tanácsnak mutatta meg az általa Auschwitzban talált albumot egy olyan nyilvánosságnak, amely nem a személyes ismerőseiből állt. Még a Zsidó Múzeum kérésére sem tudott megválni tőle, de azt megengedte, hogy a fényképekről üvegnegatív másolatok készüljenek. Cserébe 10 ezer koronát kapott, ami lehetővé tette, hogy a férjével, és akkor alig kétéves lányával 1948 novemberében Amerikába vándoroljanak.

Lili Zelmonovic a fényképalbumot is magával vitte, és a ruhásszekrénye alsó fiókjában őrizte. Nagyjából tíz évig jóformán senki nem tudott a létezéséről. 1958-ban két történész talált rá a prágai üvegnegatívokra a Zsidó Múzeum padlásán. Ők kérték fel hat évvel később Lili Zelmonovicot, hogy tanúskodjon a frankfurti Auschwitz-perben. Ekkor vallott arról a vádlottak egyike, Bernhard Walter rajvezető, hogy a táborban kizárólag neki, és az alá beosztott szakaszvezetőnek, Ernst Hoffmannak volt engedélye, hogy fényképeket készítsen – derül ki a Múlt és jövő 2004-es dupla számából, amely Jakab Lenkének a Peter Moses-Krause által lejegyzett visszaemlékezéseit is tartalmazza. Bár arra nincs közvetlen bizonyíték, hogy a felvételeket valóban ők készítették-e – ahogy arra sem derült fény, hogy pontosan mi volt a szenvtelen dokumentáció célja –, az utókor a felvételeket az ő nevükhöz köti.

4 fotó

A férje, Max Zelmonovic 1977-es halála után Lili újraházasodott, így élete végén a Meier nevet viselte. Albumát 1980. augusztus 27-én adományozta a jeruzsálemi Jad Vasem holokauszt emlékhelynek. Az 1926-ban Kárpátalján született, majd a magyar csendőrség által 1944-ben marhavagonban Auschwitzba deportált Jakab Lenke nem a náci haláltáborban, hanem Miamiban halt meg 1999-ben.

A felvételek, amelyek egyedülálló mementói a 20. század legsötétebb napjainak, Magyarországra igen korán, még a frankfurti Auschwitz-per előtt eljutottak. Bár az eredetileg Legújabbkori Történeti Múzeum néven létrehozott, 1991-ben a Magyar Nemzeti Múzeumba beolvasztott Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 1962 óta a teljes sorozatot őrzi, és néhány könyvben, például Ember Mária 1984-ben megjelent 100 kép című kötetében szerepelt ugyan a fényképek némelyike, a felvételek többségével a szélesebb közönség csak ritkán találkozhatott.

Írta: Balázs Zsuzsanna | Képszerkesztő: Virágvölgyi István

A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg.

Ha van olyan családi fotója, amit felajánlana a Fortepan számára, akkor írjon a fortepan@gmail.com e-mail-címre!