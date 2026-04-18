Szombaton tovább csökken a benzin és a gázolaj ára

Szombaton (április 18-án) tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára – közölte a Holtankoljak.hu.

Előbbi bruttó 5, utóbbi bruttó 11 forinttal.

A portál közlése alapján a piaci átlagárak a benzinkutakon az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 678 forint/liter,

Gázolaj: 743 forint/liter.

A magyar autósok számára elérhető, március 9-én éjféltől bevezetett úgynevezett védett árak (fogyasztói árak) változatlanul érvényben vannak, az alábbiak szerint:

95-ös benzin: 595 forint/liter,

Gázolaj: 615 Ft/liter.