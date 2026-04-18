Törökök vagy oszmánok támadtak Magyarországra?

I. Szulejmán trónra lépése után egyből hadjáratot indított Magyarország ellen, 1521-ben elfoglalta az ország kulcsának, kapujának tekinthető Nándorfehérvárt. Minden bizonnyal már ekkor meg akart ütközni a magyar sereggel, ám II. Lajos elkerülte a számára biztos vereséget ígérő összecsapást – írtuk a mohácsi csatát bemutató sorozatunk előző részében. A folytatásban kis időre elengedjük az időrendet, és az ellenségre koncentrálunk. Ágoston Gábor történész, oszmanista, a washingtoni Georgetown Egyetem professzorának segítségével áttekintjük az Oszmán Birodalom viharos sebességű felívelését az alapító Oszmán bégtől a magyarok végzetét elhozó Szulejmánig. Alig 200 év alatt egy apró török fejedelemségből a kor leghatalmasabb birodalmává nőtte ki magát, a szultán 1526-ban már az akkori világ legnagyobb seregével támadt a Magyar Királyságra. Mi volt sikerük titka? Kik voltak a fontosabb uralkodók, és milyen logika mentén zajlott a hódítás? Mit jelent a szultán kifejezés? Ágoston professzor írásban válaszolt a kérdéseinkre, ezért sorozatunkban rendhagyó módon jelen cikkünkben is ezt a formát követjük.
Cikkünk folytatásából többek között kiderül:
- a testvérgyilkosság gyakorlata is hozzájárult a felosztott birodalom újraegyesítéséhez;
- van-e különbség török és oszmán között;
- Konstantinápoly elfoglalásával új korszak kezdődött;
- melyek voltak a gyors és fényes siker legfőbb okai;
- illetve mit jelent a szultán kifejezés, és hogyan nevezték még az oszmán uralkodókat.
