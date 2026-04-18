libanonháborúhezbollahensz
Nagyvilág

Megöltek egy ENSZ-békefenntartót Libanonban

A UNIFIL francia békefenntartói Libanonban.
24.hu
2026. 04. 18. 17:33
Meghalt egy francia ENSZ-békefenntartó Libanonban, három másik pedig megsérült – írja a BBC. Emmanuel Macron francia elnök a támadás végrehajtóiként a Hezbollah harcosait nevezte meg, de a katonai szervezet tagadta, hogy bármi közük lenne hozzá.

Az elesett katona az ENSZ Libanoni Békefenntartó Missziójában (UNIFIL) szolgált, csapatán járőrözés közben ütöttek rajta. A támadás nem sokkal azután történt, hogy Izrael és Libanon 10 napos tűzszüneti megállapodást kötött április 16-án.

Macron elnök felszólította a libanoni hatóságokat, hogy teljesítsék kötelességeiket, és azonnal tartóztassák le az elkövetőket. Joseph Aoun libanoni elnök elítélte a támadást, és megígérte, hogy az igazságszolgáltatás elé viszik a támadókat. Naváf Szalám miniszterelnök nyomozást rendelt el.

Catherine Vautrin francia hadügyminiszter közölte, hogy a békefenntartókra közelről, kézi fegyverekkel lőttek rá. Az elhunyt katonát közvetlenül eltalálta az egyik golyó, bajtársai nem tudták megmenteni.

Az UNIFIL felhívta rá a figyelmet, hogy az ENSZ katonái ellen intézett támadás a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének számít, és akár háborús bűnnek is minősülhet.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Madas László: Reális forgatókönyv, hogy hamarosan másnapi járatokat törölnek légitársaságok
Tüzet nyitottak több hajóra a Hormuzi-szorosban
UNICEF: Izraeli katonák megölték az ENSZ Gyermekalapjának két sofőrjét, akik ivóvizet szállítottak
Trump: Elég jó hírek érkeztek Iránból
Ágh Péter (jobbra) érkezik Orbán Viktor Várkertben tartotta évértékelő beszédére 2024. február 17-én.
„Ágh Péter csalással nyert” – Magyar Péter új választást követel a vasi 2-es körzetben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik