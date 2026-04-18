BL-botrány: megrúgta a mentősöket, és eldobta az asszisztens zászlaját

Hamarosan az elődöntőknél jár az ázsiai Bajnokok Ligája elődöntőjének mezőnye, a legjobb nyolc között azonban akadt egy egészen furcsa mérkőzés, amelyen a szaúdi al-Ahli 2-1-re legyőzte a maláj Johor Darul Tazím együttesét.

A mérkőzésen azonban példátlan jelenetek játszódtak le, az első félidő közepén Ali Majrasi, az al-Ahli játékosa ollózva próbálta meg elrúgni a labdát, de csúnyán fejen találta ellenfelét, Jairo da Silvát, aki a földre zuhant.

Omhaal op eigen helft leidt tot CHAOS: rood, meerdere brancards en een afgepakte vlag… 🟥 🚑 🚩 pic.twitter.com/71fCcmXEah — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2026

Majrasi azonnal piros lapot kapott, de ami ezután történt, az példa nélküli. A két csapat játékosai lökdösődni kezdtek, miközben a malajziaiak hevesen integettek, hogy azonnal jöjjön a segítség. Azonban a mentősöknek eszük ágában nem volt megmozdulniuk.

Ignacio Insa, a Johor Darul Tazím csapatkapitánya ekkor veszítette el a türelmét, előbb rátámadt az asszisztensre, és kitépte a kezéből a zászlót, de miután a segítség továbbra is késlekedett, hogy nyomatékot adjon a helyzetnek, kirohant, és jókorát belerúgott az egyik mentősbe, majd felkapott egy hordágyat, és azzal rohant vissza a pályára.

Insa végül megúszta egy sárga lappal az ámokfutást…

A kavarodásban végül három hordágy is megjelent a sérült körül, végül Jairo da Silvát csak levitték a pályáról, és kórházba szállították, ahol agyrázkódást diagnosztizáltak nála, és össze kellett varrni az állkapcsát és az ajkát.

A mérkőzést végül az al-Ahli emberhátrányban fordítva 2-1-re megnyerte, és készülhet a hétfői, Vissel Kobe elleni elődöntőre.