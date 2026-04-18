BL-botrány: megrúgta a mentősöket, és eldobta az asszisztens zászlaját

JEDDAH, SAUDI ARABIA - APRIL 17: Jairo of Johor Darul Ta'zim (obscured) receives medical treatment during the AFC Champions League Quarter Final match between Al Ahli and Johor Darul Ta'zim at King Abdullah Sports City on April 17, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)
Elképesztő jelenetek a BL-negyeddöntőben
2026. 04. 18. 16:43
Egészen elképesztő jelenetek játszódtak le az ázsiai Bajnokok Ligája pénteki negyeddöntőjében, ahol egy fejbe rúgás után elszabadultak az indulatok, az asszisztens kezéből kitépték a zászlót, az egyik tétovázó mentőst pedig megrúgták, hogy reagálásra bírják.

Hamarosan az elődöntőknél jár az ázsiai Bajnokok Ligája elődöntőjének mezőnye, a legjobb nyolc között azonban akadt egy egészen furcsa mérkőzés, amelyen a szaúdi al-Ahli 2-1-re legyőzte a maláj Johor Darul Tazím együttesét.

A mérkőzésen azonban példátlan jelenetek játszódtak le, az első félidő közepén Ali Majrasi, az al-Ahli játékosa ollózva próbálta meg elrúgni a labdát, de csúnyán fejen találta ellenfelét, Jairo da Silvát, aki a földre zuhant.

Majrasi azonnal piros lapot kapott, de ami ezután történt, az példa nélküli. A két csapat játékosai lökdösődni kezdtek, miközben a malajziaiak hevesen integettek, hogy azonnal jöjjön a segítség. Azonban a mentősöknek eszük ágában nem volt megmozdulniuk.

Ignacio Insa, a Johor Darul Tazím csapatkapitánya ekkor veszítette el a türelmét, előbb rátámadt az asszisztensre, és kitépte a kezéből a zászlót, de miután a segítség továbbra is késlekedett, hogy nyomatékot adjon a helyzetnek, kirohant, és jókorát belerúgott az egyik mentősbe, majd felkapott egy hordágyat, és azzal rohant vissza a pályára.

Insa végül megúszta egy sárga lappal az ámokfutást…

A kavarodásban végül három hordágy is megjelent a sérült körül, végül Jairo da Silvát csak levitték a pályáról, és kórházba szállították, ahol agyrázkódást diagnosztizáltak nála, és össze kellett varrni az állkapcsát és az ajkát.

A mérkőzést végül az al-Ahli emberhátrányban fordítva 2-1-re megnyerte, és készülhet a hétfői, Vissel Kobe elleni elődöntőre.

Jogos-e a félelem és reszketés a magyar fociban a kormányváltás miatt?

Ágh Péter (jobbra) érkezik Orbán Viktor Várkertben tartotta évértékelő beszédére 2024. február 17-én.
„Ágh Péter csalással nyert” – Magyar Péter új választást követel a vasi 2-es körzetben
