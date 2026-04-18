Megfutamodtak Európa legbátrabb harcosai

Az Orbán-kormány két legnagyobb harcosa – akik egész külpolitikai karrierjüket arra építették, hogy kerékkötői lesznek a brüsszelieknek – végül el sem mernek menni Brüsszelbe a választási vereség után. Sok mindent megmutat ez abból, mi volt valódi a Fidesz külpolitikájából, és mi nem.

Sajátos időpontban rendezték a mostani parlamenti választásokat. Az eredmény ismeretében még a jelenlegi kormánynak kell magát képviseltetnie két fontos uniós eseményen:

az egyik a ciprusi soros elnökség informális csúcstalálkozója, amelyre Orbán Viktor miniszterelnöknek kellett volna mennie,

a másik pedig az Európai Unió Tanácsának külügyi tanácsa, ahová Szijjártó Pétert várták jövő keddre.

Egyik eseményen sem lesznek ott.

Mindketten a kormányzati átadás-átvételre hivatkoznak, miközben ez valójában nem lehetne akadály.