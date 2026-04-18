Hadházynak válaszolt a Nébih: Tíz zebra van a Mészáros Lőrinchez köthető vadásztársaság tulajdonában

Hadházy Ákos korábbi független országgyűlési képviselő kérdésére válaszolt a Nébih: tíz zebra van a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tulajdonában. Válaszukban név szerint is megnevezik a jószágokat: Zsebi, Pilla, Szuszi, Pizsi, Pulcsi, Bolka, Bendegúz, Tihamér, Lolka és Pacsi.

Az első állat már kilenc éve érkezett a társasághoz.

A zebrák közül Pilla tartásának kezdete 2017. 05. 05., a Zsebi nevű zebráé 2025. 05. 18., az összes többi állaté 2024. 05. 31.

– írja az állatorvos végzettségű Hadházy Facebook-bejegyzésében, aki jelenleg aggódik az állatok hollétért, mert mint írja: „a Kontroll drónvideója alapján jelenleg csak négy zebra éldegél Hatvanpuszta mellett”. Szerinte az állatok egy részét exterminálhatták, egy másik részét pedig a belátástól védettebb, szűkebb karámba zárhatták.

Megkérdeztem erről az újságot, ők igyekeztek alaposan átnézni a területet, de csak ennyi állatot láttak. Viszont megígérték, hogy hamarosan megnézik újra a szafari parkot. Ha akkor sem találnak több zebrát, akkor az új belügyminiszter beiktatása után újra beadom az egyszer már elutasított feljelentést állatkínzás miatt: állatkínzásnak minősül ugyanis az olyan állat vadászata, amelyik nem szerepel a vadászati törvényben

– zárta a posztját az egykori képviselő.

Korábban a vadásztársaság a zebra mellett olyan egzotikus állatok tartására is kért engedélyt, mint a nyársas antilop, a dagesztáni túr vagy az amerikai bölény.