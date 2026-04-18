Molnár Áron: Azt mondtam magamnak, a választások után pihenek, de pár dologgal nem számoltam

Molnár Áron hosszú évek óta emel szót közügyeket érintő kérdésekben. A választásokat követően azt ígérte magának, végre pihen, friss Instagram-posztjában azonban arról írt, hogy továbbra is folytatja a tőle megszokott tartalmak gyártását, pár dologgal ugyanis nem számolt, amelyeket fel is sorolt bejegyzésében.

Mint írja, a felületeit sokan hírforrásként használják, ami nagy felelősség, pláne most, hogy kijött a NERflix új évada.

Nem hittem volna, hogy ennyire gyorsan elkezdik felfalni egymást a szörnyek és buktatják le az általuk létrehozott rendszer hazugságait. Bár a Fidesz szavazóival empatikusnak kell lennünk, mert brutális lehet az a felismerés, hogy éveken keresztül becsapták őket, de akik a károkat okozták, azokat szembesítenünk kell a tetteikkel és követelnünk kell a felelősségre vonást. Ha nem emlékeztetjük magunkat a bűnökre, amit a Fidesz elkövetett, nem lesz valódi rendszerváltás, ha nem követeljük a felelősségre vonást, újra visszajönnek, ugyanezekkel az eszközökkel

– magyarázta Molnár, aki szerint ha most kivonjuk magunkat a politikából, nem teremtődik meg a fékek és ellensúlyok rendszere, ami a társadalmunk alapját kell képezze, amely kritikus a mindenkori kormánnyal szemben.

„Csak így érhetjük el azt, hogy ne essünk bele abba a csapdába, hogy egy olyan társadalommá váljunk megint, akinek megmondják, mit kell gondolnia. Egy cselekvő, kritikus nemzet lehetünk, aminek az első tégláit most együtt kell lerakjuk. Figyelemmel kell kísérünk az új kormány megalakulását, hogy valóban a szakmaiság és az országunk jövője a prioritás. Emlékeznünk kell az ígéretekre, emlékeztetünk kell magunkat, hogy miért szavaztunk a változásra. Szeretném, hogy vidámak, kritikusak és jól informáltak legyünk, ez a tökéletes képlete Magyarország új társadalmának.”

Hozzátette, hogy valóban tervez pihenést is, szeretne visszatérni az edzéshez és aludni is, de szerinte számos kérdés van még, amire a magyarok válaszokat várnak.

Viktor, Márton, Jani, Peti, Tóni… srácok, hol van a pénzünk, ki az a Henry, miért tussoltátok el az intézetis gyerekekből létrehozott gyermekprostitúciós hálózatot, ki az a Zsolt bácsi…? A magyarok többsége még mindig várja a választ… ezekre is… Kihagytam valamit? Írjátok meg!

– zárta sorait a színész-aktivista, aki nemrég Vidnyánszky Attilát is újabb kritikával illette: