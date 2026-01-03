Donald Trump légi csapást rendelt el, robbanások Venezuela fővárosában

Cikkünk frissül!

Több robbanás történt Caracasban, Venezuela fővárosában szombat hajnalra virradóan. A CNN helyszíni tudósítói szerint a város több pontján elment az áram, a robbanások után légi járművek hangjait hallották. Találat érte a Caracas melletti repülőteret is.

Egyelőre nem teljesen világos, hogy amerikai légi csapások okozták-e ezeket a nagy erejű robbanásokat, amit Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezett korábban Nicolas Maduro elnök távozása érdekében. A CBS News-nak hivatalos források viszont megerősítették, hogy Donald Trump rendelt el katonai csapást Venezuelára.