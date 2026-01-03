donald trumpnicolas madurorobbanásokvenezuela
Élő Nagyvilág

Donald Trump légi csapást rendelt el, robbanások Venezuela fővárosában

Miguel Gutiérrez / MTI / EPA / EFE
Nicolás Maduro venezuelai elnök caracasi sajtóértekezlete 2025. szeptember 15-én. Az elõzõ hetekben az Egyesült Államok hadihajókat küldött a Karib-tenger déli részére, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy le akar csapni a térségbõl országába kábítószert szállító bûnszervezetekre.
24.hu
2026. 01. 03. 08:52FRISSÍTVE: 2026. 01. 03. 09:14
Miguel Gutiérrez / MTI / EPA / EFE
Nicolás Maduro venezuelai elnök caracasi sajtóértekezlete 2025. szeptember 15-én. Az elõzõ hetekben az Egyesült Államok hadihajókat küldött a Karib-tenger déli részére, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy le akar csapni a térségbõl országába kábítószert szállító bûnszervezetekre.

Cikkünk frissül!

Több robbanás történt Caracasban, Venezuela fővárosában szombat hajnalra virradóan. A CNN helyszíni tudósítói szerint a város több pontján elment az áram, a robbanások után légi járművek hangjait hallották. Találat érte a Caracas melletti repülőteret is.

Egyelőre nem teljesen világos, hogy amerikai légi csapások okozták-e ezeket a nagy erejű robbanásokat, amit Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezett korábban Nicolas Maduro elnök távozása érdekében. A CBS News-nak hivatalos források viszont megerősítették, hogy Donald Trump rendelt el katonai csapást Venezuelára.

Friss

Népszerű

Összes
Orosz-ukrán háború: Zelenszkij lecserélte a védelmi miniszterét
Az FBI meghiúsított egy ISIS-ihlette terrortámadást szilveszterkor Charlotte-ban
Fontos lépést tehetett Kim Dzsongun lánya az öröklés felé
Csillagszórók okozhatták a svájci tűzvészt
Hadházy: Orbánék megvennék az RTL-t, ez lehet az előjáték
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik