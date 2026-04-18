Fordulat a Közel-Keleten: Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost

Az Amerikai Egyesült Államok még mindig blokád alatt tartja az iráni kikötőket, ezért Irán szombaton visszavonta a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatos döntését, Teherán szerint ugyanis az USA megszegte a szoros újranyitásáról szóló feltételeket – számolt be az MTI.

Az iráni haderők egyesített parancsnoksága az üggyel kapcsolatos közleményében leszögezte, hogy a síita állam hadereje mindaddig zárva tartja a szorost, ameddig Washington fel nem oldja az iráni kikötők elleni blokádját.

Donald Trump amerikai elnök korábban bejelentette, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva van, és készen áll az áthajózásra, de az iráni kikötők blokádját az USA nem oldja fel.

Elég jó hírek érkeztek Iránból, úgy tűnik, a dolgok jól haladnak a Közel-Keleten

– közölte az elnök, aki elmondta: az amerikai blokád az iráni kikötőkből induló hajókra mindaddig érvényben marad, amíg nincs végleges megállapodás Iránnal.