„Csontvázak? Egész csontkamrák hullanak majd ki a szekrényből!” – Mire számíthatunk a kormányzati átadás-átvételnél?

Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 04. 18. 06:59
Törvényes keretek között is sok kellemetlenséget tud okozni a távozó Fidesz-kormány az őt követő Tiszának, de az iratledarálások sem akadályozhatják meg azt, hogy csontvázak hulljanak ki a szekrényből – véli egybehangzóan Ligeti Miklós a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Rajta kívül Szigetvári Viktor kampányszakembert, az egykori Datadat, jelenlegi Estratos Digital tulajdonosát, az Együtt korábbi elnökét kérdeztük. Szigetvári ugyanis Bajnai Gordon szocialista miniszterelnök kabinetfőnökeként, Ligeti pedig az igazságügyi minisztérium helyettes főosztályvezetőjeként volt jelen a tizenhat évvel ezelőtti fideszes hatalomátvételnél. Mindketten zökkenőmentes, ám ügyviteli minimumra szorítkozó átadás-átvételre számítanak, melynek lépéseit, és azt, hogy utána milyen visszaélésekre derülhet fény, részletesen elmesélték a 24.hu-nak.

A minisztériumok átvételét egy 2010-ben megalkotott törvény szabályozza, amihez aztán 2018-ban még egy kormányrendeletet is csatoltak, ám a folyamatban érvényesül még a szokásjog is, ami a töretlen Orbán-uralom miatt némiképp megkophatott. Hiszen valódi átadás-átvételre 2010-ben volt példa legutóbb, azóta Orbán-kormányok váltották egymást.

A gyakorlat alapján az új kormány megalakulását követő tíz napban kerül majd sor a 16 évnyi Fidesz-kormányzás alatt keletkezett összes irat, dokumentum átadására. Az új Országgyűlés összehívására május elejéig mindenképp várni kell, a kormány megalakulására ezután lesz lehetőség, a kettő között a távozó kabinet már csak ügyvivő kormányként gyakorolja a hatalmat, és az átadásig ők irányítanak a minisztériumokban is. Magyar Péter a pénteki bejelentése szerint az új parlament alakuló ülésén (várhatóan május második hétvégéjén) már esküt is tesz miniszterelnökként, majd a következő napokban következnek a miniszteri meghallgatások.

A Tisza Párt elnöke a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján mintegy 300 újságíró előtt jelentette be, hogy a külügyminisztériumban Szijjártó Péter jelenlétében semmisítenek meg szerződéseket, mire zárt ajtó mögött zúgó iratmegsemmisítőkről és szemeteszsákokban heverő papírhulladékokról készült videók kezdtek terjedni a nyilvánosságban – anélkül, hogy kiderült volna a tartalmuk.

Az aggodalmakkal ellentétben a szakértők egybehangzóan gördülékeny, ám csupán a minimumkötelességeket teljesítő átadás-átvételi folyamatra számítanak. Szigetvári Viktor szerint léteznek olyan dokumentumok, amelyeket lehetetlen megsemmisíteni. Ligeti Miklós azt mondta, „bár még sokféleképpen meg tudja nehezíteni a következő kormány dolgát a Fidesz”, az átvétel után visszaélések sora derülhet majd ki, olyan ügyek is, melyekről eddig nem hallottunk.

Hogyan zajlik pontosan az átadás-átvétel folyamata? Orbán Viktor személyesen adja majd át a „kulcsokat” Magyar Péternek? És mit tehet még meg a Fidesz mindaddig, amíg ez bekövetkezik? A szakértők lépésről lépésre vázolják fel, mi történik a következő hetekben, és elmondják azt is, milyen csontvázak eshetnek ki szerintük a minisztériumi szekrényekből.

