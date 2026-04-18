„Csontvázak? Egész csontkamrák hullanak majd ki a szekrényből!” – Mire számíthatunk a kormányzati átadás-átvételnél?

A minisztériumok átvételét egy 2010-ben megalkotott törvény szabályozza, amihez aztán 2018-ban még egy kormányrendeletet is csatoltak, ám a folyamatban érvényesül még a szokásjog is, ami a töretlen Orbán-uralom miatt némiképp megkophatott. Hiszen valódi átadás-átvételre 2010-ben volt példa legutóbb, azóta Orbán-kormányok váltották egymást.

A gyakorlat alapján az új kormány megalakulását követő tíz napban kerül majd sor a 16 évnyi Fidesz-kormányzás alatt keletkezett összes irat, dokumentum átadására. Az új Országgyűlés összehívására május elejéig mindenképp várni kell, a kormány megalakulására ezután lesz lehetőség, a kettő között a távozó kabinet már csak ügyvivő kormányként gyakorolja a hatalmat, és az átadásig ők irányítanak a minisztériumokban is. Magyar Péter a pénteki bejelentése szerint az új parlament alakuló ülésén (várhatóan május második hétvégéjén) már esküt is tesz miniszterelnökként, majd a következő napokban következnek a miniszteri meghallgatások.

A Tisza Párt elnöke a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján mintegy 300 újságíró előtt jelentette be, hogy a külügyminisztériumban Szijjártó Péter jelenlétében semmisítenek meg szerződéseket, mire zárt ajtó mögött zúgó iratmegsemmisítőkről és szemeteszsákokban heverő papírhulladékokról készült videók kezdtek terjedni a nyilvánosságban – anélkül, hogy kiderült volna a tartalmuk.

Az aggodalmakkal ellentétben a szakértők egybehangzóan gördülékeny, ám csupán a minimumkötelességeket teljesítő átadás-átvételi folyamatra számítanak. Szigetvári Viktor szerint léteznek olyan dokumentumok, amelyeket lehetetlen megsemmisíteni. Ligeti Miklós azt mondta, „bár még sokféleképpen meg tudja nehezíteni a következő kormány dolgát a Fidesz”, az átvétel után visszaélések sora derülhet majd ki, olyan ügyek is, melyekről eddig nem hallottunk.

Hogyan zajlik pontosan az átadás-átvétel folyamata? Orbán Viktor személyesen adja majd át a „kulcsokat” Magyar Péternek? És mit tehet még meg a Fidesz mindaddig, amíg ez bekövetkezik? A szakértők lépésről lépésre vázolják fel, mi történik a következő hetekben, és elmondják azt is, milyen csontvázak eshetnek ki szerintük a minisztériumi szekrényekből.