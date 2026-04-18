Orbán Balázs a külföldi befolyást okolja a súlyos vereségért

A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója és a Fidesz kampányfőnöke, Orbán Balázs a választás után először a Mandinernek adott közel egyórás interjút, a kétharmados vereséget a párt kampányának, nem pedig az elmúlt 16 év Fidesz-kormányzásának a kudarcaként értékelte. A beszélgetést a hvg.hu szemlézte, megjegyezve, hogy a választás napján már a délelőtti rekordrészvételt látva Orbán Balázs még azt vizionálta, hogy „most úgy néz ki, hogy megmozdultak a jobboldaliak is, most mi jövünk!”, és hogy a Fidesznek kedvez a magas részvétel.

Az interjúban is főleg a kampányt elemezte, azt mondta, hogy a pesszimista választóknak azt az üzenetet fogalmazták meg, hogy „a dolgok nem tökéletesek, de ha körülnézünk, hogy milyen a világ körülöttünk, és mi a helyzet máshol, és mi az ellenfélnek az ajánlata, ahhoz képest akár sokkal rosszabb is lehet, és ezért támogassanak minket.

Az ellenfélnek az ajánlata pedig egyszerű volt, hogy változás következik, és az jobb lesz. És ezt az ajánlatot a választópolgároknak a többsége jobbnak tartotta most, mint a mi ajánlatunkat.

A HVG megjegyzi, hogy az interjú későbbi részében sem következett semmiféle szembenézés a párt teljesítményével. Ehelyett Orbán Balázs arról beszélt, hogy alábecsülték a külföldi befolyás jelentőségét a kampányban, és arra panaszkodott, hogy egyenlőtlen küzdelem folyt a közösségi médiában.

Orbán Balázs kitért a közvélemény-kutatásokra is, és úgy fogalmazott, hogy az általuk látott eredmények alapján kirajzolódott egy ösvény, amely győzelemhez vezet. „Valószínű, hogyha jobban a kutatások mélyére nézünk, vagy a mozgósítási tapasztalatok mélyére nézünk, akkor láthattuk volna, hogy egy ezzel ellentétes forgatókönyv is van, és akkor egy teljesen más stratégia mentén kellett volna menni” – mondta.

Arról is beszélt, hogy a Fidesz támogatóinak egy része átállt a Tiszához, és nekik köszönhetően dőlt el a választás.

A kampányfőnök szerint Orbán Viktor mindenképpen szeretné egyben tartani a párt közösségét, politikai igazgatója a megújulást abban látja, hogy a Fidesznek mozgalommá kell válnia, mégpedig nem hivatásos politikusokkal is. A megújulás jegyében egyébként megszabadult a szakállától is.

Orbán Balázs azt ígérte, hogy a Tisza-kormány esetleges autoriter-elnyomó törekvéseivel szemben fel fognak lépni, és mindenki mellett ki fognak állni, ha azt látják, hogy koncepciós perekhez hasonlító eljárások és jogi visszaélések következnek.