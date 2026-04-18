Nagy Feró szerint „gyűlöletszavazás” történt április 12-én

A Pesti Srácok a minap a Vértanúk terére szervezett gyűlést, megbeszélvén a választások eredményét, illetve annak okait. Az eseményre a Gulyáságyú Média stábja is kilátogatott, hogy a Fidesszel szimpatizáló magyar hírességeket szólaltassanak meg. Nagy Feró is nyilatkozott nekik, aki arra a kérdésre, mi történt április 12-én, úgy válaszolt:

Hát a demokrácia győzött, amire annyira hivatkoznak általában a baloldalon. Az most működött, tehát nem véletlenül volt az, hogy Nyugat-Európában azt mondták, azok, akik eddig azt mondták, hogy Orbán egy antidemokratikus államot épít, azok menjenek, és kérjenek bocsánatot. Ezek soha nem fognak semmiért

– jelentette ki a Beatrice frontembere, aki szerint múlt vasárnap „gyűlöletszavazás” történt.

Most ha jól belegondolok, közöttünk a legokosabb az Orbán. Szerintem. Hogy nem látta előre, ami jött… Mi nem láttuk előre, maradjunk ebben. Hogy elképzelhető egy olyan választói akarat, amelyik azt mondja, hogy mindegy, hogy ki, csak Orbán ne… hiába mondtam neki, hogy te hülye vagy? Legalább mondjál valami jót arról, aki… Mindegy, hogy mi.

Az énekest arról is kérdezték, szerinte maradjon-e Orbán Viktor a Fidesz vezetője, vagy teljesen új csapatra kell váltania a pártnak.

Ezt bízzuk azért rá a főnökökre. Én úgy gondolom, hogy a Viktor nagyon kell nekünk. Ki kell találni azt, hogy az emberek megértsék. De lehet, hogy ez a négy év, ami most következik, ez kevés az embereknek, hogy megértsék, hogy nemcsak ők tévedhetnek, hanem én is. Szerintem maradjon minden a helyén, ahogy van.

Később hozzátette: nem ártana megújulni, és kitalálni, mi volt a hiba.

Én sem találom, hogy miben hibáztunk. Ennek ellenére nem vagyok szomorú. Valószínűleg egy olyan világ következik most, ami gazdaságilag nagyon nagy gondokat fog okozni – okozott volna az Orbánnak is. Most kíváncsi vagyok, hogy ők hogy oldják ezt meg, iszonyú nagy szakemberhiánnyal. Mert azért nincsen olyan, hogy a Rétvári Bencét elveri egy… mit tudom én, egy gyogyó

– fogalmazott a nemzet csótánya, aki az általa „gyogyónak” titulált illető nevét nem akarta kimondani, az viszont ismeretes, hogy Rétvári Bence a váci választókerületben indult el, ahol a választók jelentős többsége Szimon Renátának, a Tisza jelöltjének szavazott bizalmat.

Nagy Feró a választásokat megelőzően elárulta, hogy megcsappant a fellépései száma. Ekkor azt mondta, szarul néz ki a naptára: