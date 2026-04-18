Baleset miatt teljesen lezárták az M1-es autópálya egyik szakaszát

2026. 04. 18. 15:00

Teljes szélességében lezárták az M1-es autópályát Tatabánya térségében, a Győr felé vezető oldalon – derül ki a rendőrség közleményéből. Az érintett szakaszon személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt április 18-án 13 óra 37 perc körül.

Az MTI információi szerint egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze, a helyszínre mentőhelikopter érkezett, a balesetnek halálos áldozata is van.

A tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt. A rendőrök a szemle és a műszaki mentés ideje alatt az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, torlódásra kell számítani.

A hatóságok által közölt információk szerint az M1-es autópálya 53-as kilométerszelvényét érinti a lezárás, a közlekedők Tatabánya előtt tudnak letérni a pályáról.

Megfutamodtak Európa legbátrabb harcosai
Orbán Balázs a külföldi befolyást okolja a súlyos vereségért
Szombaton tovább csökken a benzin és a gázolaj ára
Hadházynak válaszolt a Nébih: Tíz zebra van a Mészáros Lőrinchez köthető vadásztársaság tulajdonában
Ágh Péter (jobbra) érkezik Orbán Viktor Várkertben tartotta évértékelő beszédére 2024. február 17-én.
„Ágh Péter csalással nyert” – Magyar Péter új választást követel a vasi 2-es körzetben
