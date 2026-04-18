Közös csapdába estek, akik egy lakásból négyet, egy házból kettőt csináltak

Az önkormányzatok drónokkal és helyszíni szemlékkel vadásznak az ingatlanpiacon évek óta hódító sajátos hibrid megoldásra, amikor egy vevő vásárol egy nagy alapterületű polgári lakást vagy egy tágas terekkel rendelkező családi házat, majd felszabdalja több kisebb egységre, és külön-külön értékesíti azokat, írja a Telex.

Az üzlet ebben az, hogy több kicsi egységért összesen sokkal több pénzt lehet elkérni, mint egy nagyért. Csakhogy a jogi és hatósági rendezés sokszor nem követte a kivitelezők munkáját, és mostanra érkeztünk el oda, hogy a korábban elhallgatott vagy szépített hibák elkezdenek brutális valósággá válni, olvasható a cikkben.

Dr. Tóth Renáta ügyvéd, ingatlanjogász arról beszélt, „a rendeltetési egységek számának megváltoztatása gyakori jelenség, de a jogi státusz rendezése az esetek többségében elmaradt”. A szakértő szerint a bulinegyed Airbnb-hőskorában született minilakások és az agglomerációban családi háznak tűnő, de valójában többlakásos épületek tulajdonosai most egy közös csapdában találták magukat: a szabálytalan kialakítások vonatkozásában a hatóságok szigorúan érvényesítik a vonatkozó szabályokat.

Sokan ringatják magukat abban a hitben, hogy a szabálytalanság csak egy jelképes büntetéssel jár, de a valóság ennél sokkal durvább. A magyar építészetről szóló új törvény (Méptv.) és a helyi településképi rendeletek kőkemény szankciókat írnak elő. Ha valaki elmulasztja a bejelentést a lakásszám megváltoztatásakor, már alapból egy 100 000 és 200 000 forint közötti egyszeri bírságra számíthat. Ez azonban csak a figyelmeztető lövés. Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy a kialakított állapot sérti a helyi építési szabályzatot, az önkormányzat figyelmeztetésben hívja fel a tulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre. Ha a tulajdonos nem szünteti meg az állapotot a megadott határidőre, jön a településkép-védelmi bírság, amelynek összege legalább 200 000, de akár 2 000 000 forint is lehet, ráadásul a bírság ismételten kiszabható, ha a jogsértő állapotot nem szüntetik meg.

Ha egy kapunál két postaláda van, két névvel, két bejárati kapuval, miközben az ingatlanon jogszerűen csak egy rendeltetési egység lehetne, az már elég lehet ahhoz, hogy magára vonja a hatóság figyelmét

– magyarázta Tóth Renáta.