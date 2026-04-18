Kutyaürülékkel teli lakásban „nevelte” 11 hónapos gyerekét

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány jelzése alapján a rendőrök péntek reggel Zuglóban, az Angol utcában intézkedtek egy lakásnál, mivel a bejelentés szerint az ingatlanban több kutyát tartottak nem megfelelő körülmények között.

A helyszínen a rendőrök megállapították, hogy a mintegy 35–40 négyzetméteres lakás erősen elhanyagolt állapotban volt: a helyiségekben kutyavizelet, ürülék és szemét halmozódott fel, a lakásban nagy mennyiségű, gyűjtögetésre utaló tárgy volt. Az ablakokat a torlaszok miatt nem lehetett kinyitni, az ingatlanban erős ammónia- és vizeletszag terjengett.

A lakásban tartózkodott a nő 11 hónapos gyermeke is, aki elhanyagolt állapotban volt: ruházata szennyezett volt, haja összeragadt, testén bőrelváltozások voltak. A helyszínre érkező gyámügyi hatóság a gyermek azonnali kiemeléséről döntött.

A rendőrök a 23 éves M. Alexandrát előállították, majd kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók az állattartás körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják, a tényállás teljeskörű tisztázása folyamatban van – írta a police.hu.