Reuters: a fehér házi forrás továbbra is azt állítja, hogy egy évre szól a magyar szankciómentesség

Szombat délután Szijjártó Péter a Washingtonból hazafelé tartó gépről bejelentkezve közölte, hogy bármit is ír a nemzetközi sajtó, Magyarország nem csak egy év mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól. „A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson” – közölte a külügyminiszter.
Szijjártó azután volt kénytelen tiszta vizet önteni a pohárba, hogy BBC, a Reuters, a CNN és számos más lap egy meg nem nevezett fehér házi tisztviselőre hivatkozva arról írt, hogy Donald Trump csak egy évre mentesítette Magyarországot az orosz olaj- és gázvásárlások miatt bevezetett amerikai szankciók alól, miután Orbán Viktorral tárgyalt Washingtonban, noha a magyar miniszterelnök korlátlan időtartamról beszélt.
Szijjártó nyilatkozata után a Reuters ismét rákérdezett a meg nem nevezett washingtoni tisztviselőnél a szankciómentességre. A lap forrása magyar idő szerint szombat este
újból megerősítette, hogy csupán egy évre szól az engedmény. Az Orbán-Trump találkozóról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.
Orbán: Aki nem hiszi, egy év múlva üljön le, azt nézzük meg
A hazafelé tartó Wizz Air gépen Bohár Dániel megafonos propagandista kérdésére Orbán megerősítette, hogy időkorlát nélküli mentességet kaptak. „Én kezet fogtam az amerikai elnökkel arra, hogy ez időkorlát nélküli szankciós mentesítést jelent. Aki nem hiszi, majd egy év múlva üljünk le, azt nézzük meg” – mondta Orbán.