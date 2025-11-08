Reuters: a fehér házi forrás továbbra is azt állítja, hogy egy évre szól a magyar szankciómentesség

Szombat délután Szijjártó Péter a Washingtonból hazafelé tartó gépről bejelentkezve közölte, hogy bármit is ír a nemzetközi sajtó, Magyarország nem csak egy év mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól. „A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson” – közölte a külügyminiszter.

Szijjártó azután volt kénytelen tiszta vizet önteni a pohárba, hogy BBC, a Reuters, a CNN és számos más lap egy meg nem nevezett fehér házi tisztviselőre hivatkozva arról írt, hogy Donald Trump csak egy évre mentesítette Magyarországot az orosz olaj- és gázvásárlások miatt bevezetett amerikai szankciók alól, miután Orbán Viktorral tárgyalt Washingtonban, noha a magyar miniszterelnök korlátlan időtartamról beszélt.

Szijjártó nyilatkozata után a Reuters ismét rákérdezett a meg nem nevezett washingtoni tisztviselőnél a szankciómentességre. A lap forrása magyar idő szerint szombat este

újból megerősítette, hogy csupán egy évre szól az engedmény. Az Orbán-Trump találkozóról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.