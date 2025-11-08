Szijjártó Péter: Korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól, aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint álhír, hogy csak egy év mentességet kapott Magyarország az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól.

A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól

– mondta a hazafelé tartó gépről bejelentkezve Szijjártó, aki szerint a magyarok azért fizethetik Európa legalacsonyabb energiaárait, mert a magyar miniszterelnök megállapodott az amerikai elnökkel. „Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson” – tette hozzá.

Korábban a BBC, a Reuters, a CNN és számos más lap egy meg nem nevezett fehér házi tisztviselőre hivatkozva arról írt, hogy Donald Trump csak egy évre mentesítette Magyarországot az orosz olaj- és gázvásárlások miatt bevezetett amerikai szankciók alól, miután Orbán Viktorral tárgyalt Washingtonban, noha a magyar miniszterelnök korlátlan időtartamról beszélt. Ezt követően kérdéseket küldtünk a külügyminisztériumnak, de érdemben nem válaszoltak, csak továbbították a szombaton reggel kiadott MTI közleményt.

Pénteken az is kiderült, hogy a szankciómentességet milyen üzletekkel kötötték össze. Az amerikai nagykövetség közleménye szerint szerződést kötöttek

114 millió dolláros nukleáris fűtőelem vásárlásról,

600 millió dolláros LNG-vásárlásról

700 millió dolláros védelmi beszerzésről és a két ország közötti tudományos együttműködés kiterjesztéséről is.

Ez alapján a magyar kormány 1,4 milliárd dollár, vagyis több mint 460 milliárd forint elköltését vállalta.

