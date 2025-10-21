louvreékszerrablás
34,3 milliárd forint értékű ékszert loptak el a Louvre-ból

2025. 10. 21. 20:14
Szerdától ismét látogatható a Louvre, de a vasárnapi látványos ékszerrablás helyszíne – ahonnét a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékű történelmi ékszert vittek el –, az Apolló Galéria még zárva tart.

A vasárnapi ékszerrablás által okozott gazdasági kár „valóban látványos összeg, de össze sem hasonlítható a történelmi kárral” – mondta kedd este Laure Beccuau államügyész. Az ügyész az RTL televíziónak nyilatkozva hozzátette, hogy a bűnözők nem kapják meg ezt az összeget, ha „az a szerencsétlen ötletük támadt, hogy beolvasszák az ékszereket”.

A rablók nyolc, felbecsülhetetlen értékű ékszert loptak el a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből.

A Louvre igazgatósága kedden a védelmébe vette a tárlók minőségét, reagálva a Le Canard Enchaîné című szatirikus hetilap cikkére, amely szerint „az új tárlók szemmel láthatólag gyengébbek voltak, mint a régiek”.

„A Louvre kijelenti, hogy a 2019 decemberében elhelyezett tárlók biztonsági szempontból jóval fejlettebbek voltak. A régi berendezések ugyanis annyira elavultak, hogy a cseréjük nélkül a műkincseket nem lehetett volna tovább kiállítani” – közölte az AFP francia hírügynökséggel a világ egyik legjelentősebb múzeumának igazgatósága.

A Le Canard Enchaîné szerint a galériában az 1950-es években felállított páncélozott tárlók – amelyek az első riasztásra egy páncélszekrénybe süllyesztették a műkincseket – megakadályozhatták volna a lopást.

A múzeum igazgatósága szerint a régi rendszer, amelyet az 1980-as években újítottak fel, „működésképtelenné és elavulttá vált, gyakran leblokkolt az oldalsó táblák leeresztésekor. Több baleset is történt, amelyek veszélyeztették a műkincseket” – áll a múzeum közleményében.

(MTI)

