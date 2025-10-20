Smaragd, zafír és gyémánt, történelmi tárgyak: listán az ékszerek, amiket elraboltak a Louvre tolvajai

A francia rendőrség szerint nyolc „felbecsülhetetlen értékű” történelmi ékszert vittek el a rablók a hétvégén a világhírű Louvre múzeum egyik legdíszesebb terméből. Ezek között van mások mellett egy nyaklánc, amit Napóleon adott a feleségének – írja a Le Parisien című újság, amely a nyomozati iratokra hivatkozva azt is közölte, a Louvre-ból történelmi jelentőségű ékszert loptak el a rablók, mindössze hét perc alatt.

Mint megírtuk, a világ leglátogatottabb múzeumát vasárnap bezárta egy napra a rendőrség, miután a betörők filmbe illő módon fosztottak ki két vitrint az Apolló-galériában. A zsákmányból mindössze egy tárgyat talált meg a francia rendőrség, a III. Napóleon felesége, Eugénia császárné által a 19. században viselt, 1354 gyémánttal díszített koronát, amit feltehetően menekülés közben hagyhattak el a rablók.

A francia lap listát is közölte az ellopott ékszerekről. Ezek közt volt:

Napóleon mostohalányának, Hortenzia holland királynének zafír nyaklánca és zafír fülbevalója, amelyet Mária Amália francia királyné is viselt.

Hortenzia holland királyné és Mária Amália francia királyné tiarája, zafírból és gyémántból.

Mária Lujza francia császárné smaragd nyaklánca és egy pár smaragd fülbevalója, amelyet Napóleon 1810-ben adott második feleségének, és amely 32 smaragddal és 1138 gyémánttal díszített.

Egy ereklye bross, amely – a lap szerint – a zsákmány egyik legrégebbi darabja.

Eugénia császárné tiarája, valamint Eugénia aranyból és gyémántokból készült masnibrossa.

Laurent Nunez francia belügyminiszter szerint a történelmi tárgyak a francia történelmi örökség részei. Mint mondta, a tolvajok akciója jól szervezett volt, hét percbe telt, mire elvitték az ékszereket. A négy tolvaj egy teherautóra szerelt darut használt az épületbe való bejutáshoz, az ablakhoz speciális vágót használtak, azon keresztül jutottak be az épületbe.

Az ügyben zajlik továbbra is a nyomozás, a Le Parisien arról írt, hogy a tolvajok építési ruhában, sárga láthatósági kabátban mentek be a terembe. A vitrinek kinyitásakor megszólaltak a riasztók, ekkor léptek közbe a múzeum biztonsági őrei, értesítették a Louvre-tól nyolcszáz méterre lévő rendőrséget is.

A nyomozók egyelőre a térfigyelő kamerák felvételeit vizsgálják, és „nem lehetetlen, hogy az elkövetők külföldiek”. A feltételezések szerint a rablók valószínűleg jutalékért dolgoztak egy gazdag gyűjtő utasítására. Források szerint a szállítmány soha nem juthat el a feketepiacra, ami azt jelenti, hogy a darabokat valószínűleg elrejtik, és magánúton juttatják el a rablást elrendelő bűnöző birtokába.

A világ leglátogatottabb múzeuma évente nagyjából 8-9 millió látogatót vonz. Körülbelül 380 ezer tárgyat őriznek ott, amelyek közül több mint 35 ezer van kiállítva, többek között olyan remekművekkel, mint a Mona Lisa és a Milói Vénusz. A Louvre gyűjteményének értékét több tízmilliárd fontra becsülik, így ez a világ egyik legjobban őrzött múzeuma. Ez a razzia viszont korántsem az első alkalom volt, hogy betörtek a múzeumba. A leghírhedtebb eset 1911-ben történt, amikor Leonardo da Vinci XVI. századi Mona Lisáját ellopta Vincenzo Peruggia, egy múzeumi alkalmazott, aki egy éjszakára egy szekrényben rejtőzött, hogy elvigye a festményt.

