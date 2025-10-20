Smaragd, zafír és gyémánt, történelmi tárgyak: listán az ékszerek, amiket elraboltak a Louvre tolvajai

A francia rendőrség szerint nyolc „felbecsülhetetlen értékű” történelmi ékszert vittek el a rablók a hétvégén a világhírű Louvre múzeum egyik legdíszesebb terméből. Ezek között van mások mellett egy nyaklánc, amit Napóleon adott a feleségének – írja a Le Parisien című újság, amely a nyomozati iratokra hivatkozva azt is közölte, a Louvre-ból történelmi jelentőségű ékszert loptak el a rablók, mindössze hét perc alatt.
Mint megírtuk, a világ leglátogatottabb múzeumát vasárnap bezárta egy napra a rendőrség, miután a betörők filmbe illő módon fosztottak ki két vitrint az Apolló-galériában. A zsákmányból mindössze egy tárgyat talált meg a francia rendőrség, a III. Napóleon felesége, Eugénia császárné által a 19. században viselt, 1354 gyémánttal díszített koronát, amit feltehetően menekülés közben hagyhattak el a rablók.
A francia lap listát is közölte az ellopott ékszerekről. Ezek közt volt:
- Napóleon mostohalányának, Hortenzia holland királynének zafír nyaklánca és zafír fülbevalója, amelyet Mária Amália francia királyné is viselt.
- Hortenzia holland királyné és Mária Amália francia királyné tiarája, zafírból és gyémántból.
- Mária Lujza francia császárné smaragd nyaklánca és egy pár smaragd fülbevalója, amelyet Napóleon 1810-ben adott második feleségének, és amely 32 smaragddal és 1138 gyémánttal díszített.
- Egy ereklye bross, amely – a lap szerint – a zsákmány egyik legrégebbi darabja.
- Eugénia császárné tiarája, valamint Eugénia aranyból és gyémántokból készült masnibrossa.
Laurent Nunez francia belügyminiszter szerint a történelmi tárgyak a francia történelmi örökség részei. Mint mondta, a tolvajok akciója jól szervezett volt, hét percbe telt, mire elvitték az ékszereket. A négy tolvaj egy teherautóra szerelt darut használt az épületbe való bejutáshoz, az ablakhoz speciális vágót használtak, azon keresztül jutottak be az épületbe.
Az ügyben zajlik továbbra is a nyomozás, a Le Parisien arról írt, hogy a tolvajok építési ruhában, sárga láthatósági kabátban mentek be a terembe. A vitrinek kinyitásakor megszólaltak a riasztók, ekkor léptek közbe a múzeum biztonsági őrei, értesítették a Louvre-tól nyolcszáz méterre lévő rendőrséget is.
A nyomozók egyelőre a térfigyelő kamerák felvételeit vizsgálják, és „nem lehetetlen, hogy az elkövetők külföldiek”. A feltételezések szerint a rablók valószínűleg jutalékért dolgoztak egy gazdag gyűjtő utasítására. Források szerint a szállítmány soha nem juthat el a feketepiacra, ami azt jelenti, hogy a darabokat valószínűleg elrejtik, és magánúton juttatják el a rablást elrendelő bűnöző birtokába.
A világ leglátogatottabb múzeuma évente nagyjából 8-9 millió látogatót vonz. Körülbelül 380 ezer tárgyat őriznek ott, amelyek közül több mint 35 ezer van kiállítva, többek között olyan remekművekkel, mint a Mona Lisa és a Milói Vénusz. A Louvre gyűjteményének értékét több tízmilliárd fontra becsülik, így ez a világ egyik legjobban őrzött múzeuma. Ez a razzia viszont korántsem az első alkalom volt, hogy betörtek a múzeumba. A leghírhedtebb eset 1911-ben történt, amikor Leonardo da Vinci XVI. századi Mona Lisáját ellopta Vincenzo Peruggia, egy múzeumi alkalmazott, aki egy éjszakára egy szekrényben rejtőzött, hogy elvigye a festményt.
