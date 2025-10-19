Ahogy délelőtt megírtuk, rablás történt a világ egyik leghíresebb múzeumában, a párizsi Louvre-ban, és egyre több részlet derül ki arról, hogyan juthattak be a tolvajok az épületbe és kik lehettek ők. A mindössze hétperces rablás során magasan szervezett bűnözők mászták meg a világhírű múzeum oldalát, majd betörtek és több tízmillió dollár értékű ékszert vittek el.

A tolvajok kilenc darabot loptak el Napóleon és Jozefina császárné ékszergyűjteményéből: egy nyakláncot, egy brosst, egy tiarát és egyebeket. A trió reggel 9 óra körül robogókkal állt meg a múzeum előtt, az Apollo Galéria épületének Szajna folyóra néző oldalát megcélozva, ahol Franciaország néhány legértékesebb kincse található – köztük az ellopott gyűjteménnyel. Egy emelő munkaállvány segítségével jutottak fel az első emeletre, ahol átmásztak az erkélyre. Ezután egy üvegvágóval betörték az ablakot, majd ketten behatoltak az épületbe, míg az egyikük őrszemként kint maradt. A banda tagjainál állítólag láncfűrész is volt, hogy fel tudják törni a kiállítási tárgyakat őrző vitrineket, és magukkal vihessék az ékszereket. A tolvajok ezután egy TMax robogóval az A6-os autópálya felé menekültek, azonban hátrahagytak egy falnak támasztott hatalmas létrát, valamint menekülés közben elejtették az egyik ékszert, amelyet darabokra törve találtak meg a nyomozók a múzeum udvarán. Ez Eugénia császárné felbecsülhetetlen értékű koronája, amelyet több ezer gyémánttal és smaragddal borítottak.

A korona önmagában több tízmillió eurót ér – csak ez a korona. És véleményem szerint nem ez a legfontosabb tárgy

– idézi a Sun Alexandre Giquellót, a Drouot aukciósház elnökét.

Ugyanakkor a Louvre belső forrásai szerint a gyűjtemény legnagyobb gyémántját, a híres Regent-et – amely több mint 140 karátot nyom –, nem lopták el.

A nyomozók egyelőre a térfigyelő kamerák felvételeit vizsgálják, és „nem lehetetlen, hogy az elkövetők külföldiek”. A feltételezések szerint a rablók valószínűleg jutalékért dolgoztak egy gazdag gyűjtő utasítására. Források szerint a szállítmány soha nem juthat el a feketepiacra, ami azt jelenti, hogy a darabokat valószínűleg elrejtik, és magánúton juttatják el a rablást elrendelő bűnöző birtokába.

A Louvre Múzeum hivatalos X-fiókján azt írta, hogy „kivételes okok miatt ma zárva tart”, és a rablás miatt kiürítették a látogatókkal teli múzeumot. A turisták arról számoltak be, hogy a helyszínen katonák és több tucat rendőrautó is volt, és valaki kifejezetten izgalmasnak élte meg az eseményt, mintha csak a Da Vinci-kódba került volna.

A világ leglátogatottabb múzeuma évente nagyjából 8-9 millió látogatót vonz. Körülbelül 380 ezer tárgyat őriznek ott, amelyek közül több mint 35 ezer van kiállítva, többek között olyan remekművekkel, mint a Mona Lisa és a Milói Vénusz. A Louvre gyűjteményének értékét több tízmilliárd fontra becsülik, így ez a világ egyik legjobban őrzött múzeuma. Ez a razzia viszont korántsem az első alkalom volt, hogy betörtek a múzeumba. A leghírhedtebb eset 1911-ben történt, amikor Leonardo da Vinci XVI. századi Mona Lisáját ellopta Vincenzo Peruggia, egy múzeumi alkalmazott, aki egy éjszakára egy szekrényben rejtőzött, hogy elvigye a festményt.